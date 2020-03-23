Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 16 по 22 марта 2020

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» в начале каждой рабочей недели мы традиционно подводим итоги минувших семи дней. Дайджест основных новостей арктического региона - для тех, кто хочет быть в курсе главных событий региона. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. Главной темой прошедшей недели закономерно стала ситуация с новой короновирусной инфекцией в регионе. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подвел промежуточные итоги работы штаба, подтвердив, что в ЯНАО не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

При этом, он подчеркнул, регион должн быть готовы к любым изменениям. Теперь каждый прибывающий из-за границы обязан уходить на самоизоляцию и сообщить о себе на горячую линию. Благодаря расширению числа лабораторий на Ямале, уже начали исследовать анализы всех туристов.

Напомним, в округе с 16 марта губернатором введен режим повышенной готовности. Отменены спортивные, зрелищные, публичные и массовые мероприятия. Ушли на каникулы школы.

Губернатор Ямала подвел промежуточные итоги работы штаба по коронавирусу. Фото правительства региона.

2. Правила выдачи больничных в период карантина временно изменены. Теперь больничный будет электронным, и получать его нужно, подав заявление через личный кабинет на сайте «Фонда социального страхования». Для оформления больничного листа нужно приложить подтверждающие документы - посадочный талон или отметку о пересечении границы в паспорте.

Одновременно по новым правилам будут назначаться и выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине. Новые условия будут действовать с 20 марта по 1 июля 2020 года.

Правила выдачи больничных в период карантина временно изменены Фото: yanao.ru

3. Пассажиры авиакомпании «Ямал» могут вернуть билеты на все рейсы до 1 июня без штрафов. Это касается всех маршрутов вне зависимости от того, субсидируются они из бюджета или выполняются на коммерческой основе.

Мера связана с рекомендациями ограничить количество поездок за пределы округа из-за коронавируса. Вернуть деньги без штрафных санкций можно не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса. Под новые правила возврата попадут 52 300 авиабилетов по 33 направлениям.

Ямальские авиапассажиры могут вернуть билеты без штрафов Фото: yanao.ru

4. Магазины во всех муниципалитетах Ямала обеспечены продовольствием в полном объёме, дефицита не наблюдается. Ежедневно отслеживается наличие и стоимость социально-значимых товаров. В перечень входят 47 наименований, 32 из них – продукты питания, 15 – непродовольственные товары. Местные предприниматели получили рекомендацию сформировать двухмесячный резерв товаров.

В торговых точках подтверждают, продукты есть в наличии на складах. И если какой-то товар временно отсутствует на прилавке, значит, его оперативно доставят в ближайшее время. При этом ямальцы продолжают скупать муку, сахарный песок и макаронные изделия.

Все магазины Ямала обеспечены продовольствием. Фото с сайта правительства ЯНАО

5. После досрочных каникул ямальские школьники будут учиться дистанционно. Эта принципиально новая схема будет отличаться от тех методов работы, которые учителя использовали в период актированных дней. Педагоги ведут опрос родителей о наличии домашнего компьютера. Домашнее задание решено минимизировать.

Каникулы начались с 18 марта, на три дня раньше намеченного срока, и продлятся по 1 апреля. В учреждениях среднего профессионального образования также будет организовано обучение с использованием дистанционных технологий. Началась регистрация учащихся на онлайн платформах. С понедельника запустят новую форму обучения.

Детсады работают в обычном режиме, профилактические и дезинфекционные мероприятия будут усилены.

6. Ямальские соцсети заполонили фейки о коронавирусе. Губернатор опроверг информацию о наказании школьников и о закрытии въезда в регион. На Ямале в социальных сетях, а потом и мессенджерах распространяется фейковая информация о мерах по недопущению распространения коронавируса на Ямале. В сообщениях говорится, например, что родителей школьников якобы наказывают за то, что их дети находятся в школах или даже в общественном транспорте.

7. Ямальские, по которому проехал бульдозер, выжил. Хирург называл этот случай уникальным. Рабочий попал под гусеницы тяжелой машины. Машина проехала по грудной клетке и животу. При таком жутком ЧП обошлось без повреждения жизненно-важных, обнаружены множественные гематомы и колотая рана. Мужчину проткнула авторучка, находящейся в кармане. Пострадавший провел в больнице после операции 10 дней под наблюдением медицинского персонала и его выписали.

8. В Ноябрьске врачи спасли четырехлетнего малыша, ставшего жертвой развивающей игрушки. Из его желудка хирурги достали 20 магнитных шариков. Маленький пациент из Губкинского попал в центральную городскую больницу, когда родители заметили, что их сынишка во время игры проглотил элементы «Неокуба». Он состоит из 250 маленьких, но мощных магнитов.

Фото: Ноябрьской городской больницы

9. На Ямале пересмотрели планы по проведению Дня оленевода. Власти региона заявили, что не могут подвергать риску здоровье жителей. День оленевода также отменили и Ноябрьске, в селе Ныда Надымского района, Муравленко, в деревне Лаборовая и селе Аксарка Приуральского района, в Питляре и Овгорте Шурышкарского района, в посёлке Тазовский, в Антипаюте, в Гыде, в селе Яр-Сале Ямальского района, в Новом Порту и Панаевске, в Сеяхе.

В Салехарде отменили День оленевода из-за коронавируса Фото: правительство ЯНАО

10. Участники парусной экспедиции почтут память погибших в годы войны в Арктике. Яхта «Жемчужина» отправится в августе 2020 года. Одна из остановок будет сделана на острове Белый, где находится братская могила военнослужащих арктического конвоя БД-5.

По пути в Салехард команда «Жемчужины» планирует зайти в прибрежные порты и посёлки Ямала для встреч с жителями и вахтовиками. По маршруту яхтенного перехода, соединяющего исторические и промышленные центры Арктики, снимут видеофильм.