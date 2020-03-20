2020-03-20T08:07:15+03:00
Общество

Правила выдачи больничных в период карантина временно изменены

Новые условия будут действовать с 20 марта по 1 июля 2020 года
Анна Полякова
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Правила выдачи больничных в период карантина временно изменены Фото: yanao.ruПравила выдачи больничных в период карантина временно изменены Фото: yanao.ru
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На Ямале, как и во всей России, с сегодняшнего дня применяются временные правила оформления листков нетрудоспособности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Такие условия будут действовать с 20 марта по 1 июля 2020 года.

Одновременно по новым правилам будут назначаться и выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине.

Теперь больничный будет электронным, и получать его нужно, подав заявление через личный кабинет на сайте «Фонда социального страхования». Каждый, кто приезжает из-за границы, при этом не имеет значение из какой страны, по поручению Роспотребнадзора обязан выдержать двухнедельный карантин. Для оформления больничного листа, по временным требованиям Минздрава России, приложить подтверждающие документы - посадочный талон или отметку о пересечении границы в паспорте.

Если возможности зарегистрировать электронный больничный лист нет, то он оформляется на основании осмотра врачом. Медицинская организация должна не позднее следующего дня направить в Фонд информацию о выдаче больничного.

На основании этих сведений гражданину в течение следующих суток будет оформлен больничный на 14 дней. Для назначения выплат никаких дополнительных действий предпринимать не нужно – Фонд и работодатель будут взаимодействовать самостоятельно.

Департамент здравоохранения ЯНАО рекомендует жителям региона пока отказаться от поездок за границу. Как отметил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков, все, кто возвращается из-за границы, должны понимать свои обязанности.

Сегодня, 20 марта, на Ямале 137 жителей региона находятся на самоизоляции, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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