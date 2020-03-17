На Ямале пересмотрели планы по проведению Дня оленевода

17 Март 2020 2020-03-17T16:10:58+03:00

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В Салехарде в связи с введённым на Ямале режимом повышенной готовности отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия. Большой национальный праздник День оленевода, который был запланирован ранее на 28 марта, так же в этот раз не состоится. Власти ямальской столицы заявили, что не могут подвергать риску здоровье жителей.

- Несмотря на то, что День оленевода - один из любимых праздников салехардцев со своей особой атмосферой и колоритом, мы не можем подвергать риску здоровье жителей и гостей нашего города, - прокомментировала ситуацию замглавы города Ирина Максимова.

Известно, что День оленевода также отменили и Ноябрьске, в селе Ныда Надымского района, Муравленко, в деревне Лаборовая и селе Аксарка Приуральского района, в Питляре и Овгорте Шурышкарского района, в посёлке Тазовский, в Антипаюте, в Гыде, в селе Яр-Сале Ямальского района, в Новом Порту и Панаевске, в Сеяхе.

Напомним, накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перечислил значимые меры, которые становятся обязательными для всех на территории ЯНАО. Так, например, в школах каникулы начнутся с 18 марта, проводится дезинфекция в общественном транспорте, работодатели обязаны взять под контроль состояние здоровья сотрудников, вахтовикам продлят смены, ямальцам рекомендовано воздержаться от путешествий, а школьникам отменены поездки за пределы округа во время каникул.

К слову, на сегодняшний день случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории региона не подтверждено.

ИСТОЧНИК KP.RU