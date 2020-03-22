Губернатор Ямала подвел промежуточные итоги работы штаба по коронавирусу

22 Март 2020 2020-03-22T18:56:56+03:00

В регионе не зафиксировано ни одного случая COVID-19

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов накануне, 21 марта, провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса. Итоги встречи стали известны от пресс-службы регионального правительства.

Обсуждались: оперативная ситуация в регионе, действия по предотвращению завоза вируса и готовность системы здравоохранения и остальных служб к различным ситуациям.

- Самое главное – ситуация в округе остается благополучной, больных на сегодняшний день не выявлено. При этом мы должны быть готовы к любым изменениям. Теперь каждый прибывающий из-за границы обязан уходить на самоизоляцию и сообщить о себе на горячую линию, - отметил глава региона.

Добавим, что благодаря расширению числа лабораторий на Ямале, уже начали исследовать анализы всех, кто прибыл и прибывает из-за границы.

Напомним, в округе с 16 марта губернатором введен режим повышенной готовности. Отменены спортивные, зрелищные, публичные и массовые мероприятия. Ушли на каникулы школы.

ИСТОЧНИК KP.RU