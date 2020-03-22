Губернатор Ямала подвел промежуточные итоги работы штаба по коронавирусу
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов накануне, 21 марта, провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса. Итоги встречи стали известны от пресс-службы регионального правительства.
Обсуждались: оперативная ситуация в регионе, действия по предотвращению завоза вируса и готовность системы здравоохранения и остальных служб к различным ситуациям.
- Самое главное – ситуация в округе остается благополучной, больных на сегодняшний день не выявлено. При этом мы должны быть готовы к любым изменениям. Теперь каждый прибывающий из-за границы обязан уходить на самоизоляцию и сообщить о себе на горячую линию, - отметил глава региона.
Добавим, что благодаря расширению числа лабораторий на Ямале, уже начали исследовать анализы всех, кто прибыл и прибывает из-за границы.
Напомним, в округе с 16 марта губернатором введен режим повышенной готовности. Отменены спортивные, зрелищные, публичные и массовые мероприятия. Ушли на каникулы школы.
ИСТОЧНИК KP.RU