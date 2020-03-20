Ямальские авиапассажиры могут вернуть билеты без штрафов

20 Март 2020 2020-03-20T07:37:25+03:00

Это касается всех рейсов с вылетом до 1 июня 2020 года

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Пассажиры авиакомпании «Ямал» могут вернуть билеты на все рейсы до 1 июня без штрафов. Это касается всех маршрутов вне зависимости от того, субсидируются они из бюджета или выполняются на коммерческой основе. Мера связана с рекомендациями ограничить количество поездок за пределы округа из-за коронавируса. Вернуть деньги без штрафных санкций можно не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса.

- Сейчас всем рекомендуется минимизировать количество полётов. Наша задача – сгладить неудобства для пассажиров. Пока определена эта дата 1 июня, но если ситуация потребует, срок будет продлён, – сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Возвращаться будет полная стоимость билета за исключением сборов и такс, установленных агентами по продаже. Мера будет действовать для всех проездных документов, приобретённых до 16 марта 2020 года. Под новые правила возврата попадут 52 300 авиабилетов по 33 направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU