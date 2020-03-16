На Ямале ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что принял решение о введении режима повышенной готовности для предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ямала в связи с коронавирусом.

Он провёл заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа коронавирусной инфекции. Заседание проходило 16 марта из Нового Уренгоя в режиме видеоконференцсвязи с участием всех муниципальных образований округа, руководителей предприятий ТЭК, работающих в ЯНАО.

Так, например, вахтовиков решили задержать в регионе, поскольку такой режим работы – это главный источник ротации населения в регионе. Ряд предприятий приняли решения о продлении вахты на срок до трёх месяцев.

- На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников, - сказал губернатор.

Он рекомендовал принять аналогичное решение всем работодателям, работы, требующие прибытия иных специалистов, перенести на более поздний срок.

Глава региона перечислил и другие значимые меры, которые становятся обязательными для всех на территории ЯНАО.

Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО, заместитель руководителя оперативного штаба Людмила Нечепуренко подчеркнула, что на сегодняшний день в округе нет случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала года в округ из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, прибыло 109 человек. 63 находятся сейчас на самоизоляции под наблюдением медиков, они здоровы. 46 человек обследованы и сняты с наблюдения в связи с окончанием двухнедельного срока.

Как отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО, член Оперативного штаба Сергей Новиков, первое, что нужно сделать по возвращении – вызвать врача на дом. По решению Роспотребнадзора ему будет выдан больничный.

Ни в коем случае нельзя выходить на работу жителям, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. Список таких стран постоянно дополняется.

Медики Лабытнангской ЦРБ взяли под наблюдение семью из трёх человек, ранее прибывшую из Пекина и вернувшуюся накануне поезда «Москва – Лабытнанги» и 37 пассажиров, ехавших с семьёй в одном вагоне. Всех обследовали и взяли под наблюдение на 14 дней, на данный момент люди здоровы.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории округа новой коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня будет собираться в ежедневном режиме.

- Поводов для паники у ямальцев нет, но к ситуации с коронавирусом все должны отнестись серьезно, - заключил губернатор округа Дмитрий Артюхов.