Ямальские соцсети заполонили фейки о коронавирусе

На Ямале в социальных сетях, а потом и мессенджерах распространяется фейковая информация о мерах по недопущению распространения коронавируса на Ямале. В сообщениях говорится, например, что родителей школьников якобы наказывают за то, что их дети находятся в школах или даже в общественном транспорте.

«В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом», — пишут авторы сообщений.

Фото: vk.com

Родителей возмутил такой подход местной власти. Однако, оказалось, что сообщение – фейк. Это подтвердил и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, официальной заявив об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Мне в директ и в комментарии приходит много сообщений о распространении фейков. Это информация о том, что въезд в наш округ закрыт, Сабетта - на карантине, а родителей школьников якобы наказывают за то, что их дети находятся в школах или даже в общественном транспорте. Конечно, всё это неправда», - пишет глава региона.

Фото: vk.com

Он подчеркнул, что увеличение сроков вахты имеет рекомендательный характер. Каждое предприятие взвешивает все «за» и «против» и принимает решение самостоятельно. В том числе - как компенсировать временные неудобства своим сотрудникам.

Напомним, об этом же шла речь и на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа коронавирусной инфекции. Ряд предприятий приняли решения о продлении вахты на срок до трёх месяцев.