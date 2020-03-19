Ямальские врачи спасли рабочего, по которому проехал бульдозер
На Ямале рабочий, попавший под гусеницы бульдозера, выжил. Его спасли врачи Новоуренгойской ЦГБ. Несчастный случай с вахтовиком произошел 29 февраля. Во время проведения ремонтных работ мужчина угодил под тяжелую технику. Машина проехала по грудной клетке и животу.
Через 14 минут после ЧП примчалась выездная бригада скорой помощи. Мужчина был в тяжелейшем состоянии. Медикам удалось стабилизировать состояние несчастного и благополучно доставить в приемное отделение больницы.
Пострадавшему немедленно провели компьютерную томографию. Выяснилось, что при таком жутком ЧП обошлось без повреждения жизненно-важных, обнаружены множественные гематомы и колотая рана. Мужчину проткнула авторучка, находящейся в кармане.
Лечащий врач пациента, хирург Леван Инцкирвели называет этот случай уникальным. Он рассказал, что, когда выяснили, что нет повреждений внутренних органов, оперативно была выбрана тактика лечения гематом и обнаруженной раны. Сегодня жизни мужчины ничего не угрожает.
Пострадавший провел в больнице 10 дней под наблюдением медицинского персонала. Сейчас его состояние стабильное и он выписан из стационара для амбулаторного наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU