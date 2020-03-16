2020-03-16T15:29:08+03:00
Общество

На Ямале врачи достали из желудка 20 магнитов

Медики просят родителей оградить детей от опасной игрушки
Анна Полякова
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На Ямале врачи спасли малыша, достав 20 магнитов Фото: Ноябрьской городской больницыНа Ямале врачи спасли малыша, достав 20 магнитов Фото: Ноябрьской городской больницыФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске врачи спасли четырехлетнего малыша, ставшего жертвой развивающей игрушки. Из его желудка хирурги достали 20 магнитных шариков. Маленький пациент из Губкинского попал в центральную городскую больницу, когда родители заметили, что их сынишка во время игры проглотил элементы «Неокуба». Он состоит из 250 маленьких, но мощных магнитов.

- Попав в пищеварительный тракт ребенка, шарики примагнитились друг к другу через стенки кишечника и желудка, они сжали нежные ткани с такой силой, что в конце концов вызывали пролежни - 6 в тонком кишечнике и 2 в желудке, - сообщили в медучреждении.

Фото: Ноябрьской городской больницы

Фото: Ноябрьской городской больницы

Малыша экстренно прооперировали.Ему провели лапаротомию и удалили 20 магнитных шариков. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, и он уже выписан из больницы.

Как сообщили в больнице, такие пациенты редкость, однако в практике медучреждения такие случаи уже встречались. В 2014 году ребенку пришлось удалить часть кишечника, а в 2019 году врачи эндоскопического отделения успели достать из желудка ребенка 15 таких шариков.

Напомним, неодимовые магниты из сплава редкоземельного металла неодима, железа и борав широкой продаже появились в 2000-х годах. Эти магниты (диаметром 5мм) в 10–20 раз сильнее обычных и при малых размерах обладают очень большой силой сцепления. Медики в голос просят родителей оградить своих детей от этой опасной игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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