После досрочных каникул ямальские школьники будут учиться дистанционно

На Ямале у школьников сегодня, 18 марта, первый день весенних каникул. Их пришлось перенести, напомним, в связи с вводом режима повышенной готовности на территории региона.

- Они начались с 18 марта, на три дня раньше намеченного срока и продлятся по 1 апреля. Это не карантин, а профилактические мероприятия. В округе спокойная эпидемиологическая ситуация, - пояснила директор окружного департамента образования Марина Кравец.

После досрочных каникул детей переведут на дистанционную форму обучения. Однако эта принципиально новая схема будет отличаться от тех методов работы, которые учителя использовали в период актированных дней. Как рассказала глава ведомства, дети будут получать разъяснения нового материала от учителей посредством образовательных платформ, потом самостоятельно выполнять задания и ежедневно отправлять их на оценку преподавателям. Домашнее задание решено минимизировать.

Сейчас педагоги ведут опрос родителей о наличии домашнего компьютера и доступа в интернет. При необходимости в школе обеспечат техникой.

В учреждениях среднего профессионального образования также будет организовано обучение с использованием дистанционных технологий. Началась регистрация учащихся на онлайн платформах. С понедельника запустят новую форму обучения.

Детсады работают в обычном режиме, однако профилактические и дезинфекционные мероприятия будут усилены.

Марина Кравец рекомендовала в весенние каникулы ограничить выезды детей за пределы округа, в том числе в составе организованных групп. Каникулярное время дано ямальским школьникам, чтобы уменьшить количество контактов.