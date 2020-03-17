2020-03-17T09:47:09+03:00
Общество

Участники парусной экспедиции почтут память погибших в годы войны в Арктике

Яхта «Жемчужина» отправится в августе 2020 года
Анна Полякова
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Участники парусной экспедиции почтут память погибших в годы войны в Арктике Фото: yanao.ruУчастники парусной экспедиции почтут память погибших в годы войны в Арктике Фото: yanao.ru
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Парусная яхта «Жемчужина» в августе 2020 года отправится в Салехард из порта города воинской славы Архангельска. Историко-мемориальный морской поход приурочен к 75-летию Победы и направлен на популяризацию истории Великой Отечественной войны в Арктике.

Парусная экспедиция пройдёт вдоль арктического побережья Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО с почётной миссией возложения венков в местах гибели кораблей в годы Великой Отечественной войны. Одна из остановок будет сделана на острове Белый, где находится братская могила военнослужащих арктического конвоя БД-5.

По пути в Салехард команда «Жемчужины» планирует зайти в прибрежные порты и посёлки Ямала для встреч с жителями и вахтовиками. По маршруту яхтенного перехода, соединяющего исторические и промышленные центры Арктики, снимут видеофильм.

Организуют экспедицию Российский Центр освоения Арктики и Ассоциация «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области». Начало сотрудничеству между двумя организациями положено на Ямальском нефтегазовом форуме в Новом Уренгое. Стороны договорились о проведении совместных научных, экологических и географических экспедиций, поддержке арктических проектов для развития внутреннего и въездного туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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