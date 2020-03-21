Все магазины Ямала обеспечены продовольствием

21 Март 2020 2020-03-22T19:58:39+03:00

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Магазины во всех муниципалитетах Ямала обеспечены продовольствием в полном объёме, дефицита не наблюдается, заявляют специалисты департамента экономики ЯНАО, которые мониторинг проводят ежедневно.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, специалисты ведомства отслеживают наличие и стоимость социально-значимых товаров. В перечень входят 47 наименований, 32 из них – продукты питания, 15 – непродовольственные товары.

- Ситуация на Ямале спокойная. Мы находимся в постоянном контакте с представителями федеральных торговых сетей, которые распространены на востоке округа. По их информации, на распределительных складах создан необходимый запас продуктов для своевременной поставки в магазины округа. Местные предприниматели получили рекомендацию сформировать двухмесячный резерв товаров, - сообщила директор департамента экономики округа Светлана Гусева.

В торговых точках подтверждают, продукты есть в наличии на складах. И если какой-то товар временно отсутствует на прилавке, значит, его оперативно доставят в ближайшее время. При этом ямальцы продолжают скупать муку, сахарный песок и макаронные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU