Итоги недели на Ямале: рассказываем о главных новостях округа с 4 по 10 ноября 2019 года

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» в начале недели мы подводим итоги минувших семи дней. Дайджест основных новостей арктического региона - для тех, кто хочет быть в курсе главных событий округа. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. На переправе Салехард-Лабытнанги «подушки», пока не установился лед на середине реки, ходят не с полной загрузкой. Судна начинают курсировать с 6:45 до 23:00. В «часы пик» пассажиров перевозят вне расписания. На линии каждый день - два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей.

Уточнить информацию о работе судов можно по телефонам: 8 (34992) 5 17 03, 8 (34922) 7-17-04. Расписание "подушек" через р.Обь в период межсезонья 2019 года опубликовано на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

2. Еще одна транспортная новость минувшей недели, которая порадовала жителей ямальской столицы - в Салехарде увеличили время работы городских автобусов. С 8 ноября в среднем движение общественного транспорта продлено на полтора часа. Корректировка коснулась основных маршрутов. В ближайшее время будет происходить замена расписания на автобусных остановках.

3. Для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера в 2020 году появится новая стипендия. Финансирование образования увеличится для учащихся, попадающих под категорию малоимущих семей. Кроме того, будет увеличено количество мест на конкурс для поступления в учреждения среднего профобразования. Количество специальностей, по которым ребята смогут получать образование расширят.

На Ямале увеличится финансирование образования для КМНС Фото: yanao.ru

Школьникам, сдавшим госэкзамен не менее чем на 80 баллов, будут выдаваться образовательные сертификаты, которые можно потратить на оплату года обучения. В 2020 году эту практику попробуют в Ямальском многопрофильном колледже в Салехарде. Cо следующего года вырастут расходы на одежду и обувь для воспитанников интернатов.

4. Ямал предлагает изменить закон, чтобы ценной рыбы в регионе стало больше. Планируется законодательно из числа объектов искусственного воспроизводства исключить пелядь, которой и так достаточно в водоемах ЯНАО. Одновременно - сконцентрировать усилия на восстановлении сибирского осетра, стерляди, муксуна и чира, запасы которых пребывают в крайне неблагополучном состоянии.

Ямал предлагает изменить законы, чтобы рыбы стало больше Фото: yanao.ru

5. Самые эффективные муниципалитеты Ямала получат по 5 миллионов рублей. Гранты придут в города Салехард и Новый Уренгой, муниципальные районы Красноселькупский и Ямальский.

Для критериев были выбраны самые важные для граждан сферы – обеспеченности жильем, образованием, культурными и спортивными учреждениями, кроме того оценивалось состояние строительства, энергосбережения и ЖКХ. Важным для вывода стала оценка удовлетворенности жителей транспортным обслуживанием и качеством автомобильных дорог.

6. В Салехарде на картодроме произошла трагедия. Погиб 10-летний мальчик. Предварительная причина смерти юного гонщика – внезапная остановка сердца. Ребенку стало плохо во время занятий. На втором круге ему стало плохо. Сам карт был исправен. Бригада скорой не смогла спасти ребенка. До выяснения причин гибели мальчика на картодроме прекращены все занятия.

В Красноселькупском районе расследуют убийство пропавшего водителя Фото: pixabay.com

7. В Красноселькупском районе расследуют убийство пропавшего водителя. Мужчина исчез 23 сентября по дороге из Губкинского на одну из кустовых площадок Северо-Харампурского месторождения. Его автомобиль был обнаружен в районе моста через реку Покотылькы. Все говорит о том, что мужчина не мог заблудиться и не найти дорогу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве для проверки следственным путем всех версий безвестного исчезновения, в том числе криминальной.

8. В краеведческом музее Пуровского района после ремонта инвалидам разрешат на ощупь «рассмотреть» экспонаты. Здесь разрушили стереотип – «руками ничего не трогать». Для слабовидящих специально создали муляжи некоторых выставочных экземпляров. Для слабослышащих будут работать аудиогиды. Кроме того, установили тактильные указатели, информационные таблички со шрифтом Брайля.

В городском парке Ноябрьска начали монтировать елку. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

8. О предстоящем празднике Новом годе на Ямале стали говорить все чаще. Ноябрьск, например, первым в регионе начал монтировать новую елку-шатер. Она появится в городском парке. На центральную аллею завезли первые арт-обьекты. Городские улицы украсят как старые, так и абсолютно новые конструкции. Располагаться они будут в привычных для горожан местах.

9. Ямальский Дед Мороз, меж тем, объявил конкурс на лучшую открытку. Он пройдет в честь 150-летия появления почтовых карточек. Ямал Ири на своем официальном сайте предложил несколько сюжетов для новогодних. Победителям вручат дипломы и подарки от сказочного деда. Подведение итогов состоится 19 декабря.