2019-11-10T13:35:50+03:00
Общество

В городском парке Ноябрьска начали монтировать елку

Город украшают новогодней атрибутикой
Алена Кульмухаметова
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В городском парке Ноябрьска начали монтировать елку. Фото с сайта администрации города НоябрьскВ городском парке Ноябрьска начали монтировать елку. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
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Ноябрьск начинает готовиться к новогодним праздникам. В городском парке начали монтаж новой елки-шатра.

По информации городской администрации, на центральную аллею завезли первые арт-обьекты. Как рассказывает главный архитектор Андрей Ключник, в этом году городские улицы украсят как старые, так и абсолютно новые конструкции. Располагаться они будут в привычных для горожан местах. УЖКХТЭС - эту территорию уже готовят под Ледовый городок и для установки некоторых объектов необходимо сохранить определённый уровень снега.

Отметим, что ямальцы начали готовиться к новогодним праздникам задолго до наступления холодов. В сентября в муниципалитетах выбирали тематику ледовых городков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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