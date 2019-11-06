2019-11-06T15:08:11+03:00
Происшествия

В Красноселькупском районе расследуют убийство пропавшего водителя

Мужчина исчез по дороге из Губкинского на площадку Северо-Харампурского месторождения
Анна Полякова
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В Красноселькупском районе расследуют убийство пропавшего водителя Фото: pixabay.comВ Красноселькупском районе расследуют убийство пропавшего водителя Фото: pixabay.com
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В Красноселькупском районе по требованию прокуратуры возбудили дело об убийстве. Водителя, исчезнувшего 23 сентября по дороге из Губкинского на одну из кустовых площадок Северо-Харампурского месторождения, так и не нашли. Между тем, все говорит о том, что мужчина не мог заблудиться и не найти дорогу.

Его автомобиль был обнаружен в районе моста через реку Покотылькы. При этом в кабине машины находилась сумка с документами, банковскими картами и деньгами, в салоне горело освещение, а ключи от автомобиля были вставлены в замок зажигания.

Известно, что ранее водитель более 20 раз передвигался по этому направлению и хорошо ориентировался на местности.

На месте происшествия следы диких животных не зафиксированы, а с момента безвестного исчезновения прошел месяц, поэтому возбуждено уголовное дел об убийстве для проверки следственным путем всех версий безвестного исчезновения, в том числе криминальной, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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