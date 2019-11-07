В Салехарде увеличили время работы городских автобусов

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-07T14:44:06+03:00

По новому расписанию автобусы начнут ходить уже с 8 ноября

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В Салехарде изменился режим работы автобусов. Корректировка коснулась основных маршрутов. Как сообщили в администрации ямальской столицы, в среднем движение городского общественного транспорта продлено на полтора часа.

Теперь маршруты №№ 1, 2 и 4 завершают свою работу около девяти часов вечера, а маршрут № 3 в восемь вечера. Ранее эти автобусы возвращались в АТП уже после семи часов. По новому расписанию автобусы начнут ходить уже с 8 ноября.

Изменения в расписание внесли по поручению мэра Алексея Титовского с учетом замечаний и предложений самих горожан. Движение автобусов было продлено до предельного времени нахождения водителя на линии - 12 часов.

Что касается запуска автобуса по ул. Объездной, предложенного жителями, то вопрос будет еще прорабатываться.

Как пояснил заместитель главы Администрации города Салехарда по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь, в свое время этот маршрут был достаточно убыточным и мало загруженным.

В ближайшее время будет происходить замена расписания на автобусных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU