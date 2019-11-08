Для студентов из числа КМНС в 2020 году появится новая стипендия

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-08T16:14:46+03:00

10 тысяч рублей в месяц будут выплачивать тем, кто учится на «хорошо» и «отлично»

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На Ямале увеличится финансирование образования студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, попадающих под категорию малоимущих семей. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор департамента по делам КМНС Инна Сотруева.

Напомним, губернатор округа Дмитрий Артюхов поручил разработать систему мер поддержки коренного населения Ямала. «Дорожная карта» формировалась совместно с самими тундровиками. Представители власти летали по кочевьям, встречались с людьми и спрашивали, что их волнует, прежде всего.

В результате будет увеличено количество мест на конкурс для поступления в учреждения среднего профобразования. Будет расширено количество специальностей, по которым ребята смогут получать образование.

С января 2020 года для ребят из числа КМНС появится новая стипендия. 10 тысяч рублей в месяц будут выплачивать тем, кто учится на «хорошо» и «отлично».

Кроме того, школьникам, сдавшим госэкзамен не менее чем на 80 баллов, будут выдаваться образовательные сертификаты, которые можно потратить на оплату года обучения. Их будут выдавать на обучение по важным и популярным среди тундровиков направлениям: «сестринское дело», «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «право и организация социального обеспечения».

В 2020 году эту практику попробуют в Ямальском многопрофильном колледже в Салехарде.

Кроме этого, для учеников размер дополнительной социальной стипендии повысится с тысячу рублей до четырех с половиной тысяч рублей в месяц. В 2020 году на оплату общежития студенты будут получать вдвое больше – две тысячи рублей в месяц.

Cо следующего года вырастут расходы на одежду и обувь для воспитанников интернатов – с 18 до 45 тысяч рублей в год. Какую одежду и обувь купят ребятам, обсудят с ними лично в первой декаде следующего года, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU