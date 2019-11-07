2019-11-07T14:03:27+03:00
Общество

На Ямале многодетную мать лишили свободы за долг по алиментам

Под стражу женщину взяли в зале суда
Анна Полякова
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Многодетную мать лишили свободы за долг по алиментамМногодетную мать лишили свободы за долг по алиментамФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде осудили 34-летнюю мать троих детей, которая накопила долг по алиментам. Младшему ее ребенку недавно исполнился год, сообщает прокуратура ЯНАО

Женщина обязана была ежемесячно платить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, однако обязательства свои не выполняла. В результате в октябре 2018 года ее привлекли к административной ответственности.

Несмотря на это, горе-родительница должных выводов для себя не сделала, на работу так и не устроилась, в центр занятости населения на учет не встала. С октября 2018 года по март 2019 года сумма задолженности по алиментам составила свыше 100 000 рублей.

Суд учел позицию гособвинителя и назначил женщине наказание в виде 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Под стражу многодетную мать взяли в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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