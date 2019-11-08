2019-11-08T13:19:41+03:00
Экономика

Ямал предлагает изменить закон, чтобы рыбы стало больше

Регион отказался от искусственного воспроизводства пеляди
Анна Полякова
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Ямал предлагает изменить законы, чтобы рыбы стало больше Фото: yanao.ruЯмал предлагает изменить законы, чтобы рыбы стало больше Фото: yanao.ru
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Ямал предложил усилить работу по восстановлению популяции особо ценных видов рыб. Речь идет о муксуне и чире. Для этого необходимо изменение законодательства. Об этом сказал руководитель департамента АПК Ямала Виктор Югай на отраслевом совещании в Ханты-Мансийске.

Воспроизводством рыбы и выпуском ее в водоемы занимаются предприятия ТЭК и другие хозяйствующие субъекты. При этом свыше 90% всех выпусков приходится на пелядь, которая не относится к ценным видам рыб, но действующее законодательство позволяет ее выпуск в целях компенсации. Однако, по данным науки, популяция пеляди сегодня пребывает в благополучном состоянии и в искусственном воспроизводстве не нуждается.

Глава департамента считает, что необходимо исключить пелядь из числа объектов искусственного воспроизводства и сконцентрировать усилия на восстановлении сибирского осетра, стерляди, муксуна и чира, запасы которых пребывают в крайне неблагополучном состоянии.

От искусственного воспроизводства пеляди на Ямале полностью отказались в 2019 году. Заместитель директора Собского рыбоводного завода Александр Горлатов рассказал, что за летний период в реки Ямала выпустили 34 млн штук молоди муксуна и чира – наиболее ценных для округа промысловых видов.

В ближайшие три года предприятие планирует полностью перейти на воспроизводство муксуна, получаемого от собственного ремонтно-маточного стада. Это позволит исключить покупку икры у сторонних организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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