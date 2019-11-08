Самые эффективные муниципалитеты Ямала получат по 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-08T17:40:02+03:00

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На Ямале планируют выделить гранты четырём самым эффективным муниципальным образованиям по итогам работы в 2018. По пять миллионов рублей получат города Салехард и Новый Уренгой, муниципальные районы Красноселькупский и Ямальский.

Деятельность муниципалитетов оценивали в ходе ежегодного мониторинга эффективности органов местного самоуправления. Для критериев были выбраны самые важные для граждан сферы – обеспеченности жильем, образованием, культурными и спортивными учреждениями, кроме того оценивалось состояние строительства, энергосбережения и ЖКХ.

Эксперты учитывали число субъектов малого и среднего предпринимательства, уровень инвестиций и удовлетворенность работой муниципальных администраций. Важным для вывода стала оценка удовлетворенности жителей транспортным обслуживанием и качеством автомобильных дорог.

Проект соответствующего постановления опубликован на официальном сайте правительства автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU