Ямальский Дед Мороз объявил конкурс на лучшую открытку

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-07T09:34:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В честь 150-летия появления почтовых карточек ямальский Дед Мороз объявляет конкурс на лучшую новогоднюю открытку.

Северный Волшебник Ямал Ири на своем официальном сайте предложил несколько сюжетов для новогодних поздравлений, например, приготовления Ямал Ири к Новому году, друзья и помощники Ямал Ири, дом Ямал Ири, Ямал Ири едет в гости, Ямал Ири с детьми.

Каждый участник получит по почте открытку с изображением своей конкурсной работы. Авторам 10 лучших рисунков вручат дипломы, набор открыток победителей конкурса и подарок от Ямал Ири.

Чтобы вступит в ряды помощников Дедушки Севера, нужно прислать 1 работу, нарисованную от руки или в цифровом виде, заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных.Работы принимаются до 12 декабря. Подведение итогов состоится 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU