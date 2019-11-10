2019-11-10T12:44:11+03:00
Происшествия

В Салехарде на картодроме погиб 10-летний мальчик

Ребенку стало плохо во время занятий
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде на картодроме погиб 10-летний мальчик. Фото с сайта pixabay.comВ Салехарде на картодроме погиб 10-летний мальчик. Фото с сайта pixabay.com
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Предварительная причина смерти 10-летнего салехардца – внезапная остановка сердца. Ребенку стало плохо во время занятий.

В городской администрации рассказали, что ребенок погиб 10 ноября около 11 часов утра на картодроме Центра внешкольной работы в Салехарде. По данному факту состоялось экстренное совещание. До выяснения причин гибели мальчика на картодроме прекращены все занятия.

Сам карт был исправен. На втором круге мальчику стало плохо. Очевидцами была вызвана бригада скорой, нос пасти ребенка не удалось.

На месте работают следователи. Машина, на которой катался мальчик, изъята на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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