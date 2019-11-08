2019-11-08T08:39:03+03:00
Общество

На переправе Салехард-Лабытнанги «подушки» ходят по накоплению

Перевозка людей осуществляется с 06:45 до 23:00
Анна Полякова
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На переправе Салехард-Лабытнанги «подушки» ходят по накоплению Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа переправе Салехард-Лабытнанги «подушки» ходят по накоплению Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На главной переправе Ямала курсируют два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, перевозка людей осуществляется по расписанию с 06:45 до 23:00. Однако в часы пик «подушки» ходят по мере накопления пассажиров. Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей.

Напомним, «подушки» начали ходить 2 ноября, однако уже на следующий день их работа была приостановлена из-за активного ледостава. Пассажиров перевозили вертолеты. Суда возобновили перевозку 4 ноября.

Уточнить информацию о работе судов на воздушной подушке можно по телефонам: 8 (34992) 5 17 03, 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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