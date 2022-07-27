Жители Салехарда годами живут в разваливающихся домах, дожидаясь очереди на переселение

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Дом №33 по ул. Ангальский Мыс.

Считается, что каждый россиянин хотя бы раз в жизни должен побывать в Салехарде - единственном городе на Полярном круге, где на въезде гостей встречает огромная фигура Мамонта, а в самом центре возвышается стела «66 параллель» - символ географической уникальности.

Побывало в окружной столице региона и немало знаменитостей. Только за прошлый ход Салехард посетили известный блогер-экстремал Сергей Сайман, ведущие передачи «Орел и решка» Тимур Родригез и Региона Тодоренко, актер и повар Федерико Арнальди, а также бессменная ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева.

Все они поистине насладились северным колоритом, прокатившись на оленьих упряжках, побывав в стойбищах коренных народов и отведав местные деликатесы. Но, как и все туристы, именитые гости увидели лишь красивый фасад, который столь умело создают местные власти.

Как же на самом деле обстоят дела в Салехарде и что скрывается за его достопримечательностями? Этот вопрос стоит задать самим горожанам, которые, устав от обещаний властей о качественном уровне жизни, без запинки расскажут о происходящем. Но, к сожалению, их никто не спрашивает.

Главная проблема единственного горда на Полярном круге - аварийное жилье. Большинство домов строились еще в 50-х годах, когда началось активное освоение Севера, и за это время суровый климат наложил на них свой неизгладимый отпечаток.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Дом №33 по ул. Ангальский Мыс.

Яркий тому пример - общежитие по ул. Ангальский мыс, д. 33, где на днях провалился пол в туалете. Как на беду, в этот момент там находился молодой парень - он полетел прямо в канализационную яму и едва не погиб. Благо, на помощь ему подоспели другие домочадца.

Ранее такая же история произошли в доме №31 по ул. Маяковского. Только там пол обвалился не в туалете, а в коридоре, и угодила в яму пожилая женщина. Доски оказались настолько прогнившими, что не выдержали вес бабушки.

Фото: паблик "ЧП Ямал". Подъезд жилого дома №31 по ул. Маяковского.

Был и еще один похожий инцидент - по ул. Республики, д. 140. В этой многоэтажке пол провалился в подъезде, после чего в квартирах образовалась наледь и снизилась температура воздуха.

Фото: администрация Салехарда. Дом по ул. Республики, 140.

И это лишь капля в море - самые резонансные случаи, о которых невозможно молчать. Дома пребывают настолько в плачевном состоянии, что находиться в них просто опасно.

Кстати, на встрече губернатора Дмитрия Артюхова с главой Салехарда Алексеем Титовским, посвященной развитию столицы округа в 2022 году, вопрос аварийных деревяшек встал очень остро.

- Сейчас важно сохранить приоритеты развития Салехарда, которые мы наметили ране. Это расселение аварийного фонда, строительство нового жилья, исполнение всех обязательств перед жителями. Мы видим, что в последние годы город становится комфортнее, появляется новое жилье, места для отдыха. Эти темпы нужно поддерживать, - сказал Дмитрий Артюхов.

В свою очередь Алексей Титовский отметил, что вопросу расселения аварийного фонда уделяется особое внимание.

- В прошлом году из аварийного фонда расселили 178 семей, основная часть - через выкуп. В текущем году планируем расселение 300 семей, в основном через предоставление новых жилых помещений. Также идут активные поддерживающие мероприятия в аварийных домах, жители которых еще ждут расселения, - сообщил градоначальник.

Но вот незадача, план намечен, работа идет, а жалобы от салехардцев не прекращаются.

Взять, к примеру, аварийные дома № 3, 4 и 7 по ул. Маяковского, построенные в 1956 году. На конец 2001 года здания имели износ в 90 процентов, однако включили их в муниципальную программу по переселению граждан лишь в 2012 году. И вот, спустя десять лет, люди проживают все в тех же деревяшках, которые могут рухнуть в любой момент.

Опасаясь за свои жизни, горожане обратились за помощью в местную прокуратуру, и только после этого ситуация начала меняться. Ведомство довело дело до суда, который обязал власти расселить жильцов в ближайшее время, а не до конца 2025 года, как это было изначально.

И таких примеров, когда прокуратура указывает администрацию за невыполнение их обязанности, очень много.

Так как же формируется список переселенцев и какие дома попадают в него в самыми первыми - загадка. Ведь если очередь не дошла до 66-летних зданий, что уж говорить про остальные.

Кстати, срок расселения многострадального дома по ул. Ангальский Мыс - до 31 декабря 2022 года. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации, словно желая в лишний раз позлить людей.

Правда, по словам властей, он может быть сокращен, но это зависит от ряда факторов: увеличение строящегося капитального жилья и очередности переселения других аварийных домов.

- По мере необходимости мы будем проводить в доме поддерживающие мероприятия. При возникновении аварийных ситуаций жителям необходимо написать официальное заявление в управляющую организацию о проведении каких-либо работ, в случае отсутствия реакции со стороны УО следует обратится в департамент государственного жилищного надзора для принятия мер, - отметили в администрации.

Знает ли об этих проблемах губернатор, сказать сложно, но на встрече с Владимиром Путиным, прошедшей 21 марта в Москве, Дмитрий Артюхов пообещал ликвидировать весь аварийный жилфонд в регионе. Когда именно это произойдет, он не уточнял, но, хочется верить, что данная проблема не затянется на десятилетия.