«Орел и Решка» на Ямале: Тодоренко гуляла по стойбищам, а Родригез напился оленьей крови

Памятник Мамонту. Фото: скриншот

Ямал - место, чья культура и жизнь в корне отличается от всей России, и ни для кого не секрет, что именно там живут самые гостеприимные люди. В этом убедились ведущие нового сезона шоу «Орёл и Решка. Россия» Регина Тодоренко и Тимур Родригез. В первом выпуске они побывали в Астрахани, а во втором судьба их закинула в Салехард.

Регина отправилась в самое большое стойбище, где ей показали культуру кочующих народов. По словам местных, все обязанности строго распределены на гендерные. Так, например, женщина ставит чум и шьёт балананы («комнаты» в переводе»), но при этом, по северным обычаям, женщине запрещено заходить за чум, потому что женский пол считается «поганым». Ведущей такая примета пришлась не по душе.

Северное стойбище. Фото: скриншот

Тимур в это время отправился в исторический комплекс - Обдорский острог. Этому необыкновенному по своей красоте месту более 2 тысяч лет (!). Ведущему удалось не только увидеть, но и прочувствовать на себе всю историю исторического памятника.

Не обошлось путешествие и без дегустации местной кухни. Тодоренко и Родригез попробовали все национальные деликатесы: оленину, строганину, северные ягоды, постряпушки и муксуна. А запить все лакомства им предложили свежей кровью оленя. Благодаря такому напитку, северные жители спасаются от различных заболеваний, ведь кровь оленя полна витаминов.

Коренные жители Ямала. Фото: скриншот

В выпуске о Ямале можно увидеть знаменитый салехардский мост в форме факела. Мост-факел является символом главной газовой базы нашей страны. Его общая высота составляет 100 метров.

Мост-факел. Фото: скриншот

Помимо моста можно наблюдать поистине волшебное место - конец земли. По старинным преданиям, в этом месте проходила дорога всех северных народов, и именно здесь можно пересечь полярный круг.

Поездка на Ямал не могла пройти без знакомста с главным волшебником северных земель - ямальским Дед Морозом, местные жители зовут его Ямал Ири. Всё, что отличает его от нашего Дедушки, это то, что прийти к нему в гости можно круглогодично, а не только в канун Нового Года.

Ямал Ири - ямальский Дед Мороз. Фото: скриншот

Следующим местом, которое посетbли звёздные ведущие стало уличное искусство, которое называется муралы-арт. Тимур не удержался и оставил свой след, поэтому на стене одного из салехардских домов можно наблюдать логотип «Орла и Решки».

Мурал-арт. Фото: скриншот

Завершилось северное приключение у знаменитого памятника Мамонту.

- Всё-таки Ямал - это какое-то невероятное место, где живут прекрасные люди. Здесь всё по другому, - такими тёплыми словами завершли свой выпуск Регина и Тимур.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что мэр Салехарда Алексей Титовский сделал памятное фото с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом во время съёмок проекта, которые прошли в августе.