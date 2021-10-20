В Салехарде пенсионерка провалилась под пол из-за прогнивших досок в аварийном доме

Фото: паблик "ЧП Ямал". Подъезд жилого дома №31 по ул. Маяковского.

Жительница Салехарда рассказала в соцсетях об ужасающих условиях, в которых ей приходится существовать. Речь идет о доме №31 по ул. Маяковского, на который, как говорится, без слез не взглянешь. Последней каплей для 67-летней горожанки стала травма, полученная в коридоре первого этажа: женщина провалилась правой ногой под пол и не смогла выбраться, пока ей не помогли неравнодушные жители.

- Сегодня я провалилась правой ногой, кричала, пока не вытащили. Все гнилое, а как дети? Сейчас занимаюсь ушибами, если будет хуже, то поеду в приемный покой, - написала о своих злоключениях северянка.

В подтверждение своих слов женщина приложила фото, на котором видны обшарпанные стены, сгнившие доски пола и куча щепок, валявшихся повсюду.

Фото: паблик "ЧП Ямал". Подъезд жилого дома №31 по ул. Маяковского.

Когда горожане увидели снимок, их негодованию не было предела. Салехардцы сошлись во мнении, что жить в таких условиях - невозможно. Также северяне посоветовали жильцам самим отремонтировать пол, поскольку от этого зависит здоровье и безопасность.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, по данному адресу уже начаты поддерживающие мероприятия. Для прохода жильцов во время работ установят ходовые доски.