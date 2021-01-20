Известный путешественник-экстремал вернулся на Ямал, чтобы увидеть северное сияние

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН

Известный путешественник и блогер Сергей Сайман снова приехал на Ямал. В путешествии к заснеженным просторам его сопровождала команда из десяти человек. В распоряжении экстремалов было три внедорожника, которые прошли сквозь огонь и воду.

Путешествие началось из Перми, далее были Серов, Игрим, Саранпуль, Мужи и Салехард - единственный город на полярном круге.

Фото: личная страница Сергея Саймана в соцсети ВКонтакте

-Без особых приключений пройдено 800 километров чистых зимников. А одну из ночей мы провели в национальной хантайской избе в селе Ханты-Мужи. Ели вкусную строганину и ночевали на оленьих шкурах, - рассказал путешественник.

Также компания провела день с экскурсией в Салехарде, а затем отправилась в Яр-Сале, чтобы увидеть новый этно-парк. Небольшой поселок вызвал у блогера только положительные эмоции. Особое внимание он уделил местному парку качелей, который открылся минувшей осенью.

-Очень приятное место, современный поселок, очень хорошо благоустроенный. Колоритное место с развитой инфраструктурой, - отметил Сергей в своем Instagram.

Далее в планах у путешественника провести несколько дней в гостях у салемальских оленеводов.

Еще одно важное дело из-за которого путешественник вернулся на Ямал - поймать северное сияние. Пока оно так и не появилось, однако экстремал ничуть не унывает и ждет ярких всполох в небе.

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