«Занесло на Северный Полярный круг»: телеведущая Екатерина Андреева приехала отдохнуть на Ямал

Фото: МВК им. Шемановского. Екатерина Андреева в музее.

Не секрет, что Ямал издавна славится своим гостеприимством и интересной культурой, притягивая туристов со всей страны. В начале января в регион приехал известный блогер-экстремал Сергей Сайман, чтобы исполнить свою мечту - увидеть северное сияние. В сентябре на Ямал пожаловала съемочная группа передачи «Орел и решка», а в марте на канале НТВ вышел выпуск тревел-шоу «Поедем, поедим!», посвященный культуре Крайнего Севера.

На этот раз очередной звездной гостьей стала ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева. Вместе со своими друзьями она посетила МВК им. Шемановского и побывала на открытии природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск. О своих приключениях гостья рассказала в Instagram.

В Горнокнязевске ведущую встретили по всем традициям коренных народов: ей пришлось принять участие в отчищающем ритуале и отведать экзотическую еду в виде сырой рыбы и северных ягод.

Фото: скриншот из видео. Деликатес в виде сырой рыбы.

Далее Екатерина Андреева привязала ленточку на специальное дерево. Согласно поверьям, это помогает задобрить духов, которые привносят здоровье и успех в семью.

Фото: скриншот из видео. Телеведущая задабривает духов.

Однако больше всего телеведущей понравился наряд коренных народов, который она носила до самого вечера. Настолько он был хорош.

- Чтобы почувствовать себя коренным жителем Севера, мне выдали вот такую красоту. Теперь я как настоящий оленевод, - похвасталась Екатерина Андреева, продемонстрировав одежду со всех сторон.

Фото: скриншот из видео. Наряд коренных народов.

Также гостья оценила главные жилища северных народов - чумы, сделанные из различных шкур. Кстати, в оном из них телеведущую и ее друзе ждал вкусный ужин, ставший прекрасным окончание насыщенного дня.

Фото: скриншот из видео. Вкусный ужин.

В завершение звездная гостья посетила МВК им. Шемановского, где для нее провели часовую экскурсию.

- Спасибо за увлекательную и познавательную экспозицию. Музей, в котором время летит незаметно, а это точно означает неподдельный интерес! Красота российских земель поистине не ведает границ! Процветайте, удивляйте, обучайте и несите знания, как и подобает такому прекрасному музею, - написала телеведущая в книге почетных гостей.