«Мерзли и не сдавались!»: популярное шоу «Поедем, поедим!» посетило Ямал

Популярное шоу «Поедем, поедим!» посетило Ямал. Скриншот из видео.

Фредерико Арнальди и команда телеканала НТВ побывали в гостях на Ямале и сняли очередной выпуск для телешоу «Поедем, поедим!», посвященный культуре Крайнего Севера. Несмотря на погодные условия, вся съемочная группа отправилась покорять тундру.

- Когда кого-то сильно любит, говорят, что ради него готовы отправиться на край света. Я очень люблю зрителей нашей программы, поэтому ради вас я отправился на Ямал, что в переводе с ненецкого означает "конец земли", - рассказал ведущий ТВ шоу.

Фредерико отправился на вертолете прямиком на ненецкое стойбище. И как только на горизонте ведущий увидел жилище, то шутливо назвал чумы вигвамами, а ненцев индейцами.

Местные жители встретили звездных гостей радушно. Хозяин чума познакомил Арнальди со всей семьей, показал пастбище оленей и рассказал о местных традициях.

-Основное занятие для оленеводов, водить оленей туда-сюда по тундре, - шутит путешественник.

Ведущий шоу нескромно поинтересовался у жителей тундры, как же они ходят в туалет, на что первые шутливо развенчали мифы об этом занятии. Помимо этого, хозяин жилища приготовил национальное блюдо «на любителя» и рассказал Фредерико, как правильно входить в чум, но попытки гостя не особо увенчались успехом.

Арнальди прибыл в гости не с пустыми руками. Он привез угощенье - блины - и рассказал ненцам о масленице.

Местное лакомство в виде жаренной требухи оленя не произвело впечатления на путешественника и он поспешил удалиться на улицу.

Следующим местом, которое посетила съемочная группа, стал город Салехард. Ведущий поделился историей города и даже прошел специальный обряд, благодаря которому получил сертификат «Настоящего полярника». Правда, такое удовольствие обошлось ему в 25 тысяч рублей.

Следующем пунктом в путешествии стал небольшой городок Горнокнязевск. Именно там расположен природно-этнографический комплекс, где все желающие туристы могут с головой окунуться в культуру крайнего севера.

Фредерико не упустил возможности помочь поставить чум, в котором в дальнейшем и остался ночевать. Кстати, местные жители научили гостя правилам ночлега: спать нужно ногами к центру чума, ведь именно там стоит печка, от которой идет тепло.

На следующий день Арнальди и команда отправились в гости к местному рыбаку, который показал все разнообразие блюд из разной северной рыбы. Не обошли путешественники стороной и рыбзавод. Северный рыбный завод один из старейших заводов, ему более 90 лет.

Также Фредерико решил, что лучший подарок привезенный с Ямала - это рыба.

-Рыба - то реальная возможность попробовать Ямал на вкус, - подвел итог о подарках ведущий телепередачи.

Команда НТВ посетила музей, в котором находятся останки трех мамонтят: Димы, Любы и Маши. Мамонтенок Люба часто гастролирует по стране, ее останки нашел местный охотник.

В конце выпуска Фредерико совместно с поваром Джафаром продемонстрировали рецепт блюда с мясом оленя в шоклоде.

Но и на этом передача не закончилась. Звездная команда показала рубрику «P.S.», в которой были показаны реальные кадры с непростых съемок в тундре.

- Мерзли и не сдавались! - именно такой итог подвел ведущий шоу.