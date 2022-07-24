«Фекалии по всему дому растеклись». В общежитии Салехарда рухнул туалет, в канализацию провалился мужчина

В общежитии Салехарда рухнул туалет, в канализацию провалился мужчина. Фото - "Подслушано в Салехарде" в ВК.

В Салехарде в общежитии, которое находится по адресу: Ангальский мыс, д. 33, провалился прогнивший пол общественного туалета. Одному человеку сильно не повезло: он провалился прямо в канализацию. «Его еле вытащили», – утверждают очевидцы.

Фото - "Подслушано в Салехарде" в ВК.

«Фекалии по всему дому растеклись, пола нет. Людям ходить некуда в туалет, если только на ведро и выливать на дорогу. Управляющая организация ЕГУК отказалась ремонтировать туалет, так как не хочет нести ответственность, если человек провалится в канализацию с фекалиями или вся пристройка туалета рухнет», – рассказали в социальных сетях местные жители.

Они призывают к помощи: «Проживать в таких условиях невозможно – полная антисанитария. Администрация бездействует. Ходим в туалет в соседние дома, просимся к людям посторонним».

Фото - "Подслушано в Салехарде" в ВК.

Подписчики уже раздают советы: «В прокуратуру или генпрокуратуру обращайтесь, должна УК этим заняться. В СанПин тоже написать и в ГЖИ. Если ответы не придут через 3 месяца, то в прокуратуру. Главное, обращаться не только в управляющую компанию, а ещё выше».

Другие же вспоминают: «Этому дому лет 60, наверно. Мы когда-то жили на Ангальском, и из разговоров взрослых помню, что там никогда и не было канализации, а потом ещё и душевые кабинки жители поставили и ходили под себя. Конечно, все сгнило».

В пресс-службе городской администрации меж тем заявили, что по указанному адресу специалисты уже проступили к работам: «Будут проведены работы по восстановлению цокольного перекрытия в местах общего пользования (санузел). Жильцы 1 и 8 квартир дома приходили к главе города на приём. После чего оперативно было принято решение о проведении ремонта».