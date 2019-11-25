Дом с провалившимся полом в Салехарде решено подлатать

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-25T09:01:21+03:00

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Глава Салехарда Алексей Титовский посетил аварийный дом на Республике, 140. В конце недели в подъезде провалился пол, образовалась наледь на стенах. В квартирах снизилась температура воздуха.

В среду на городской комиссии по ЧС приняли решение о проведении срочных поддерживающих мероприятий и переселении части жителей на этот период. Градоначальник лично осмотрел ход поддерживающего ремонта. В коридоре вскрыты полы, в основании левой части дома идёт установка городков. Глава Салехарда дал поручение проработать возможность ремонта полов в квартирах, владельцы которых жалуются холод.

- Наша главная задача до массового расселения создать насколько это возможно комфортные условия для людей. Сейчас мы явно видим, что управляющие компании не дорабатывают, - констатировал Алексей Титовский.

Напомним, маршрут объезда формировался из адресов, которые под обращением Алексея Титовского в соцсетях оставляли пользователи. Всего поступило более 600 сообщений. Каждый комментарий зафиксирован и принят в работу администрацией города. Формат объездов будет продолжен.

Мэр отметил, что люди массово говорят о том, что платят серьезные деньги за содержание своих ветхих домов. Владельцы квартиры в 30 квадратных метров в аварийном фонде ежемесячно тратят порядка 7-8 тысяч рублей.

- Необходимо понять, насколько такие цены оправданы. Понимаю, что они складываются из формул и тарифов. Но и тогда обслуживание таких домов должно быть на приемлемом уровне, - заявил глава ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU