2020-05-12T20:19:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 мая 2020: ряд ограничений для жителей региона снимается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 13 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 мая 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 13 мая 2020 Фото: yanao.ru
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На Ямале подтверждено за минувшие сутки 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период к этому времени выявлено 1311 заболевших COVID-19. Снова основной прирост заболеваемости произошел за счет работников на месторождениях и производственных объектах ЯНАО.

Многие заразились от бессимптомно болеющих коллег. В Новом Уренгое эпидемиологи продолжают фиксировать небольшие семейные очаги. Есть и те, кто обратился за помощью к медикам уже с явной клинической картиной заболевания. Люди не выезжали в другие регионы.

Режим самоизоляции на Ямале продлён до конца мая, но ряд ограничений для большинства жителей региона уже снимается.

До 31 мая включительно еще запрещено проведение всех массовых мероприятий. Ночные клубы, кинотеатры, торговые и развлекательные центры, детские развлекательные комнаты, объекты спорта и культуры по-прежнему закрыты. Приостановлено предоставление госуслуг, заключение браков. Садики и школы закрыты.

С 12 мая в ЯНАО разрешено заниматься спортом на открытом воздухе и прогулки группами не больше двух человек с соблюдением дистанции.

С 12 мая могут возобновить работу магазины, парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны, организации бытовых услуг, прачечные, химчистки, бани, сауны и ателье.

Носить одноразовые или многоразовые маски в общественных местах и соблюдать дистанцию обязаны все жители округа.

Всем работодателям округа рекомендовано максимально сохранить удаленный режим работы сотрудников. Для тех, кто ходит на работу, должны быть созданы особые условия.

В период действия режима повышенной готовности в охотничьих угодьях запрещено находиться гражданам, не проживающим на территории округа.

В стационары больниц ЯНАО больше не госпитализируют контактных по коронавирусу. На лечение кладут тех, кто должен круглосуточно оставаться под наблюдением врачей

На Ямале бесплатно раздавют многоразовые защитные маски возле крупных магазинов и на автобусных остановках

ИСТОЧНИК KP.RU

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