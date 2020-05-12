На Ямале до 31 мая включительно продлён режим самоизоляции

Режим самоизоляции на Ямале продлён до конца мая, но ряд ограничений для большинства жителей региона уже снимается. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Сообщается, до 31 мая включительно запрещено проведение всех массовых мероприятий – спортивных, культурных, досуговых. Ночные клубы, кинотеатры, торговые и развлекательные центры, детские развлекательные комнаты, объекты спорта и культуры по-прежнему закрыты. Организации общепита обслуживают клиентов только навынос или доставляют заказы. Приостановлено предоставление госуслуг, заключение браков. Садики и школы закрыты. Исключение – дополнительные занятия малыми группами для учеников 9 и 11 классов, студентов 2-4 курсов для подготовки к сдаче итоговых экзаменов.

Режим самоизоляции полностью сохраняется для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им по-прежнему нельзя выходить из дома за исключением случаев обращения за экстренной помощью или при прямой угрозе жизни или здоровью. Если гражданин по какой-то причине все же вынужден выйти из дома, то при этом он обязан надеть маску. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников из данных групп риска.

Разрешается

С 12 мая в ЯНАО разрешено заниматься спортом на открытом воздухе и прогулки группами не больше двух человек с соблюдением дистанции не менее 5 метров.

Жители округа могут ходить в ближайшие магазины и за получением услуг, реализация которых не приостановлена на территории Ямала. Покидать свои дома можно также в случаях обращения за экстренной помощью. Охотникам можно следовать к месту выдачи разрешения на охоту, и, при наличии таких документов, выезжать на саму охоту.

Возвращаются к работе

С 12 мая могут возобновить работу магазины, продающие непродовольственные товары, парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны, организации бытовых услуг, прачечные, химчистки, бани, сауны и ателье.

Масочный режим сохраняется

Носить одноразовые или многоразовые маски и соблюдать дистанцию обязаны все жители округа. Это касается пребывания в общественных местах, в магазинах, аптеках, в местах оказания услуг, общественном транспорте, в том числе такси.

Работодателям

Всем работодателям округа рекомендовано максимально сохранить удаленный режим работы сотрудников. Для тех, кто ходит на работу, должны быть созданы особые условия.