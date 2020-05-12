2020-05-12T10:10:34+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале до 31 мая включительно продлён режим самоизоляции

Ряд ограничений для большинства жителей округа снимается
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале до 31 мая включительно продлён режим самоизоляции Фото: yanao.ruНа Ямале до 31 мая включительно продлён режим самоизоляции Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции на Ямале продлён до конца мая, но ряд ограничений для большинства жителей региона уже снимается. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Сообщается, до 31 мая включительно запрещено проведение всех массовых мероприятий – спортивных, культурных, досуговых. Ночные клубы, кинотеатры, торговые и развлекательные центры, детские развлекательные комнаты, объекты спорта и культуры по-прежнему закрыты. Организации общепита обслуживают клиентов только навынос или доставляют заказы. Приостановлено предоставление госуслуг, заключение браков. Садики и школы закрыты. Исключение – дополнительные занятия малыми группами для учеников 9 и 11 классов, студентов 2-4 курсов для подготовки к сдаче итоговых экзаменов.

Режим самоизоляции полностью сохраняется для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им по-прежнему нельзя выходить из дома за исключением случаев обращения за экстренной помощью или при прямой угрозе жизни или здоровью. Если гражданин по какой-то причине все же вынужден выйти из дома, то при этом он обязан надеть маску. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников из данных групп риска.

Разрешается

С 12 мая в ЯНАО разрешено заниматься спортом на открытом воздухе и прогулки группами не больше двух человек с соблюдением дистанции не менее 5 метров.

Жители округа могут ходить в ближайшие магазины и за получением услуг, реализация которых не приостановлена на территории Ямала. Покидать свои дома можно также в случаях обращения за экстренной помощью. Охотникам можно следовать к месту выдачи разрешения на охоту, и, при наличии таких документов, выезжать на саму охоту.

Возвращаются к работе

С 12 мая могут возобновить работу магазины, продающие непродовольственные товары, парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны, организации бытовых услуг, прачечные, химчистки, бани, сауны и ателье.

Масочный режим сохраняется

Носить одноразовые или многоразовые маски и соблюдать дистанцию обязаны все жители округа. Это касается пребывания в общественных местах, в магазинах, аптеках, в местах оказания услуг, общественном транспорте, в том числе такси.

Работодателям

Всем работодателям округа рекомендовано максимально сохранить удаленный режим работы сотрудников. Для тех, кто ходит на работу, должны быть созданы особые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из легких вирус не достанешь»: вирусолог рассказал, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат
Заместитель директора петербургского НИИ Пастера Александр Семенов поделился с «Комсомолкой» новыми открытиями о коронавирусной инфекции за последнее время
Новости 24
В лабытнангской колонии за взятку заключенному разрешили свободное передвижение
В Уренгое ледоход прошел без происшествий
В Салехарде задержали мужчину, обокравшего свою подругу
В Уренгое обновили мемориал Вечного огня
На Ямале заболевших вахтовиков удалось выявить при повторном тестировании
На Ямале в районе завода обнаружили скелет человека
Берега реки Пур приблизятся еще на 105 метров
Представительство Ямала в Тюменской области выпустило аудиокнигу к 75-летию Победы
Выпускники школ и студенты Ямала будут готовиться к экзаменам в классах
В Ноябрьске умерла женщина, подавившись шашлыком
На Ямале начался централизованный завоз топлива
На Ямале ввели дополнительные меры безопасности в период весенней охоты
Дошкольники Ямала начали получать продуктовые наборы
В стационары больниц ЯНАО больше не госпитализируют контактных по коронавирусу
В посёлках Пангоды и Ханымей снят карантин
Работодателям Ямала рекомендовано сохранить удаленный режим работы сотрудников
На Ямале будут бесплатно раздавать многоразовые защитные маски
В Ноябрьске подросток на велосипеде попал под колеса иномарки
В Ямальском районе мужчина зарезал односельчанина
На Ямале возобновляют работу парикмахерские и магазины
«Подушки» на маршруте Салехард – Лабытнаги готов заменить вертолет
Погода на Ямале 12 мая: ожидаются дожди и грозы
Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 мая 2020 г.: 62 новых заболевших
Дмитрий Артюхов рассказал о перспективах лечения больных коронавирусом
Погода на Ямале 11 мая: облачно и прохладно
Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 мая 2020 г.: в надымском вахтовом общежитии – 40 случаев COVID-19