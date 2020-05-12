На Ямале возобновляют работу парикмахерские и магазины

12 Май 2020 2020-05-12T08:46:00+03:00

Часть ограничений снимается, однако придется соблюдать условия, чтобы не допустить распространения коронавируса

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На Ямале с 12 мая ряд ограничений для большинства жителей округа снимается. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Например, могут возобновить деятельность парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны, организации бытовых услуг, прачечные, химчистки, бани, сауны и ателье.

Также разрешатся начать работу магазинам, продающим непродовольственные товары при условии, что площадь торговых залов не превышает 400 метров. В документе оговаривается, что у магазина должен быть отдельный вход с улицы. Кроме того, придется следить за числом входящих покупателей – не более 1 человека на 4 квадратных метра, очереди недопустимы.

На входах должны быть организованы места для обработки рук антисептиками. Ежедневно перед открытием необходимо проводить генеральную уборку с дезинфекцией и дважды в день – влажную уборку помещений.

Сотрудники мыть и обрабатывать руки не реже одного раза в 2 часа, средства индивидуальной защиты необходимо менять каждые 3 часа. Все работники каждое утро будут проходить «фильтр» по состоянию здоровья, включающий измерение температуры. В помещениях с постоянным пребыванием людей должен стоять обеззараживатель воздуха.

Как сообщает правительство ЯНАО, все указанные организации при начале работы после 11 мая обязаны уведомить об этом Управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU