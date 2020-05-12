2020-05-12T08:46:00+03:00
Общество

На Ямале возобновляют работу парикмахерские и магазины

Часть ограничений снимается, однако придется соблюдать условия, чтобы не допустить распространения коронавируса
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале возобновляют работу парикмахерские, бани, химчистки и магазины Фото: pixabay.comНа Ямале возобновляют работу парикмахерские, бани, химчистки и магазины Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На Ямале с 12 мая ряд ограничений для большинства жителей округа снимается. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Например, могут возобновить деятельность парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны, организации бытовых услуг, прачечные, химчистки, бани, сауны и ателье.

Также разрешатся начать работу магазинам, продающим непродовольственные товары при условии, что площадь торговых залов не превышает 400 метров. В документе оговаривается, что у магазина должен быть отдельный вход с улицы. Кроме того, придется следить за числом входящих покупателей – не более 1 человека на 4 квадратных метра, очереди недопустимы.

На входах должны быть организованы места для обработки рук антисептиками. Ежедневно перед открытием необходимо проводить генеральную уборку с дезинфекцией и дважды в день – влажную уборку помещений.

Сотрудники мыть и обрабатывать руки не реже одного раза в 2 часа, средства индивидуальной защиты необходимо менять каждые 3 часа. Все работники каждое утро будут проходить «фильтр» по состоянию здоровья, включающий измерение температуры. В помещениях с постоянным пребыванием людей должен стоять обеззараживатель воздуха.

Как сообщает правительство ЯНАО, все указанные организации при начале работы после 11 мая обязаны уведомить об этом Управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпускники школ и студенты Ямала будут готовиться к экзаменам в классах
В Ноябрьске умерла женщина, подавившись шашлыком
На Ямале начался централизованный завоз топлива
На Ямале ввели дополнительные меры безопасности в период весенней охоты
Дошкольники Ямала начали получать продуктовые наборы
В стационары больниц ЯНАО больше не госпитализируют контактных по коронавирусу
В посёлках Пангоды и Ханымей снят карантин
Работодателям Ямала рекомендовано сохранить удаленный режим работы сотрудников
На Ямале будут бесплатно раздавать многоразовые защитные маски
В Ноябрьске подросток на велосипеде попал под колеса иномарки
В Ямальском районе мужчина зарезал односельчанина
На Ямале возобновляют работу парикмахерские и магазины
«Подушки» на маршруте Салехард – Лабытнаги готов заменить вертолет
Погода на Ямале 12 мая: ожидаются дожди и грозы
Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 мая 2020 г.: 62 новых заболевших
Дмитрий Артюхов рассказал о перспективах лечения больных коронавирусом
Погода на Ямале 11 мая: облачно и прохладно
Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 мая 2020 г.: в надымском вахтовом общежитии – 40 случаев COVID-19