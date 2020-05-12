На Ямале будут бесплатно раздавать многоразовые защитные маски

12 Май 2020 2020-05-12T07:48:00+03:00

Выдавать их будут у крупных магазинов и на автобусных остановках

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В городах Ямала многоразовые защитные маски будут раздавать бесплатно у крупных продовольственных магазинов и на автобусных остановках в районе центральных улицах, сообщает оперативный штаб ЯНАО. Масштабная волна по обеспечению населения средствами защиты пройдет в рамках акции «Северяне против коронавируса».

Ранее сообщалось, что на Ямале работает справочно-информационный ресурс, где собрана информация о наличии в аптеках и торговых точках округа защитных масок. На сайте размещены данные по всем муниципалитетам. Также на сайте собраны данные о местных производителях средств индивидуальной защиты - ателье или индивидуальных предпринимателях.

Напомним, носить одноразовые или многоразовые маски и соблюдать дистанцию обязаны все жители округа. Это касается пребывания в общественных местах, в магазинах, в местах оказания услуг, общественном транспорте, в том числе такси.

Всем организациям, чья деятельность связана с совместным пребыванием людей в помещениях, поручено обеспечить соблюдение масочного режима и дистанции между людьми с помощью специальной разметки или режима пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU