2020-05-12T10:22:17+03:00
Общество

На Ямале ввели дополнительные меры безопасности в период весенней охоты

В охотничьих угодьях запрещено находиться приезжим из других регионов
Анна Полякова
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На Ямале ввели дополнительные меры безопасности в период весенней охоты Фото: оперативный штаб ЯНАОНа Ямале ввели дополнительные меры безопасности в период весенней охоты Фото: оперативный штаб ЯНАО
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На Ямале в период действия режима повышенной готовности в охотничьих угодьях запрещено находиться гражданам, не проживающим на территории округа. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

Как ранее сообщалось, с 12 мая ряд ограничений для большинства жителей округа снимается. Например, охотникам можно следовать к месту выдачи разрешения на охоту, и, при наличии таких документов, выезжать на саму охоту. Обязательное условие весенней охоты, сообщает правительство ЯНАО, соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, кроме случаев нахождения в транспорте. Охота разрешена только для ямальцев с постоянной регистрацией в округе и с привязкой относительно места проживания. Жителям Салехарда и Лабытнанги можно охотиться на территории Приуральского района. Нахождение граждан, постоянно проживающих в городах Губкинский, Муравленко и Ноябрьск, допускается в охотничьих угодьях на территории Пуровского района.

Жители Нового Уренгоя смогут выехать на охоту в Надымский или Пуровский районы. Для жителей остальных населенных пунктов разрешается охота на территории муниципальных районов, в границах которого находится населенный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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