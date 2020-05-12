2020-05-12T14:38:35+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале заболевших вахтовиков удалось выявить при повторном тестировании

Они заразились от бессимптомно болеющих коллег
Анна Полякова
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На Ямале заболевших вахтовиков удалось выявить при повторном тестировании Фото: yanao.ruНа Ямале заболевших вахтовиков удалось выявить при повторном тестировании Фото: yanao.ru
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Руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова рассказала о ситуации на Ямале. Она сообщила, что основная доля новых случаев COVID-19 приходится на вахтовых работников предприятий в районе Нового Уренгоя.

Уточняется, что это уже действующие очаги, где заболевание продолжают обнаруживать у контактных. Так же фиксируются новые очаги. Их удается выявлять именно в ходе выполнения работодателями требования по обязательному тестированию прибывающих в округ работников. Многие заразившись от бессимптомно болеющих коллег.

- 14 носителей коронавируса удалось выявить при повторном тестировании вахтовиков, которые прибыли на одно из предприятий в районе Нового Уренгоя и даже уже прошли карантин. В основном переносят инфекцию бессимптомно. Сейчас изоляция данных работников будет продлена до их полного выздоровления, - сообщила Бучкова.

В Новом Уренгое эпидемиологи продолжают фиксировать небольшие семейные очаги. За сутки заболели 15 горожан. Есть и те, кто обратился за помощью к медикам уже с явной клинической картиной заболевания. Люди не выезжали в другие регионы. В таких ситуациях можно предположить контакты также с бессимптомными носителями вируса.

Оперативный штаб Ямала призывает жителей при возможности продолжать режим изоляции и избегать контактов с другими людьми. Если возможности нет, обязательно при каждом выходе из дома соблюдать социальную дистанцию и носить маску в помещениях и общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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