«Гуляют все!»: на Ямале со вторника вводится масочный режим, разрешены прогулки

На Ямале со вторника, 12 мая, вводится масочный режим. Местные жители обязаны носить маски в автобусах, местах скопления людей и во всех закрытых помещениях.

На предприятиях вводится масочный режим – это касается организаций, работающих непосредственно с людьми. С 12 мая открываются парикмахерские, салоны красоты и магазины площадью менее 400 метров с отдельным входом. Крупные ТЦ, спортзалы, детские досуговые учреждения остаются под замком.

– Увеличиваем число коек для больных коронавирусом до 800. На данный момент, из 109 коек, оснащенных аппаратами ИВЛ, занято 15. Добавляем койки для легких больных, в том числе, 100 коек в Надыме. Еще 77 коек будет в создано в Лабытнанги, 60 – в Тарко-Сале, – сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По его словам, ограничения на Ямале сохранятся до конца мая. С 12 мая снимаются запреты, связанные с нахождением на улице. Разрешены прогулки и занятия спортом. Те, кто не работает непосредственно с людьми, со вторника возвращаются к работе.

– Работодателей просим максимально сохранять удаленный режим работы для людей в возрасте 65+, тех, у кого есть хронические заболевания, мам с малолетними детьми. На данном этапе не начинают свою работу детские сады, так как контакт между детьми плотный, и в случае обнаружения у одного ребенка инфекции, на карантин необходимо будет отправлять все семьи с детьми, посещающие этот сад, – отметил Артюхов.

Он также добавил, что со вторника снимается карантин в поселках Ханымей и Пангоды. К концу учебного года будут запущены дополнительные рейсы с Ямала для всех наших городов: продажи билетов начнутся на следующей неделе.