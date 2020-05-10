2020-05-10T19:57:27+03:00
Коронавирус Covid-19

«Гуляют все!»: на Ямале со вторника вводится масочный режим, разрешены прогулки

Введенные ранее ограничения сохранятся до конца мая
Вадим Бегун
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На Ямале со вторника вводится масочный режим. Фото - pixabay.com.На Ямале со вторника вводится масочный режим. Фото - pixabay.com.
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На Ямале со вторника, 12 мая, вводится масочный режим. Местные жители обязаны носить маски в автобусах, местах скопления людей и во всех закрытых помещениях.

На предприятиях вводится масочный режим – это касается организаций, работающих непосредственно с людьми. С 12 мая открываются парикмахерские, салоны красоты и магазины площадью менее 400 метров с отдельным входом. Крупные ТЦ, спортзалы, детские досуговые учреждения остаются под замком.

– Увеличиваем число коек для больных коронавирусом до 800. На данный момент, из 109 коек, оснащенных аппаратами ИВЛ, занято 15. Добавляем койки для легких больных, в том числе, 100 коек в Надыме. Еще 77 коек будет в создано в Лабытнанги, 60 – в Тарко-Сале, – сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По его словам, ограничения на Ямале сохранятся до конца мая. С 12 мая снимаются запреты, связанные с нахождением на улице. Разрешены прогулки и занятия спортом. Те, кто не работает непосредственно с людьми, со вторника возвращаются к работе.

– Работодателей просим максимально сохранять удаленный режим работы для людей в возрасте 65+, тех, у кого есть хронические заболевания, мам с малолетними детьми. На данном этапе не начинают свою работу детские сады, так как контакт между детьми плотный, и в случае обнаружения у одного ребенка инфекции, на карантин необходимо будет отправлять все семьи с детьми, посещающие этот сад, – отметил Артюхов.

Он также добавил, что со вторника снимается карантин в поселках Ханымей и Пангоды. К концу учебного года будут запущены дополнительные рейсы с Ямала для всех наших городов: продажи билетов начнутся на следующей неделе.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 10.05.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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