Работодателям Ямала рекомендовано сохранить удаленный режим работы сотрудников
Всем работодателям Ямала рекомендовано максимально сохранить удаленный режим работы сотрудников. Режим самоизоляции в регионе продлён до конца месяца, но ряд ограничений снимается. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Работающих в офисах необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты и возможностью обработки рук антисептиками. Каждые два часа в помещениях должна проходить качественная уборка. На рабочем месте между сотрудниками должно быть расстояние не менее полутора метров. Ежедневно всем работникам необходимо измерять температуру.
Отдельное внимание работодателям нужно обратить на сотрудников в возрасте 65 лет и старше, на работников с хроническими заболеваниями и имеющих детей дошкольного возраста. Необходимо использовать все возможности, чтобы организовать деятельность данных категорий сотрудников в режиме удаленной работы.
Ямальцев, прибывающих из других регионов из отпусков или с лечения и не имеющих лабораторно подтвержденных отрицательных результатов анализов на COVID-19, работодателям необходимо переводить на 14-дневную удаленную работу или предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск на период 14 дней с момента приезда.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»