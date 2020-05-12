Работодателям Ямала рекомендовано сохранить удаленный режим работы сотрудников

12 Май 2020 2020-05-12T07:55:17+03:00

Для работающих в офисе нужно создать особые условия

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Всем работодателям Ямала рекомендовано максимально сохранить удаленный режим работы сотрудников. Режим самоизоляции в регионе продлён до конца месяца, но ряд ограничений снимается. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Работающих в офисах необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты и возможностью обработки рук антисептиками. Каждые два часа в помещениях должна проходить качественная уборка. На рабочем месте между сотрудниками должно быть расстояние не менее полутора метров. Ежедневно всем работникам необходимо измерять температуру.

Отдельное внимание работодателям нужно обратить на сотрудников в возрасте 65 лет и старше, на работников с хроническими заболеваниями и имеющих детей дошкольного возраста. Необходимо использовать все возможности, чтобы организовать деятельность данных категорий сотрудников в режиме удаленной работы.

Ямальцев, прибывающих из других регионов из отпусков или с лечения и не имеющих лабораторно подтвержденных отрицательных результатов анализов на COVID-19, работодателям необходимо переводить на 14-дневную удаленную работу или предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск на период 14 дней с момента приезда.

ИСТОЧНИК KP.RU