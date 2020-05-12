2020-05-12T08:54:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В стационары больниц ЯНАО больше не госпитализируют контактных по коронавирусу

На лечение с кладут тех, кто должен круглосуточно оставаться под наблюдением врачей
Анна Полякова
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В стационары больниц ЯНАО больше не госпитализируют контактных по коронавирусу Фото: yanao.ruВ стационары больниц ЯНАО больше не госпитализируют контактных по коронавирусу Фото: yanao.ru
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Число заболевших на Ямале растет, и в стационары ямальских больниц больше не госпитализируют тех, кто был в контакте с заболевшими. Об этом сообщили в оперативном штабе ЯНАО. На лечение в больницы сейчас кладут тех, кто должен круглосуточно оставаться под наблюдением врачей. Речь идет о пациентах с подтвержденным COVID-19 и клиническими проявлениями заболевания. У госпитализированных повышение температуры, одышка, кашель.

Больничные койки занимают пациенты с внебольничными пневмониями, даже если коронавирус у них не подтвержден. Также госпитализации подлежат контактировавшие с заболевшими пациенты из групп риска – пациенты в возрасте и имеющие хронические заболевания. Как уточнили в оперативном штабе, новые условия будут отражаться и в карточке-отчете, где будет фигурировать общее число занятых коек, подготовленных в ЯНАО для лечения больных в период пандемии COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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