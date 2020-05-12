2020-05-12T12:48:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 мая 2020 года – 1311 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 12 мая 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 мая 2020 года – 1311 человек Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 12 мая 2020 года – 1311 человек Фото: yanao.ru
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На Ямале подтверждено 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в автономном округе выявлено 1311 заболевших COVID-19. Снова основной прирост заболеваемости произошел за счет работников на месторождениях и производственных объектах ЯНАО.

Подтвержден 51 новый случай заболевания COVID-19 среди вахтовиков: 48 – на предприятиях в районе Нового Уренгоя и по одному в Пуровском, Ямальском, Надымском районах. В населенных пунктах ЯНАО подтвержден 21 новый случай заболевания коронавирусом. Инфицированные выявлены в Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске, Аксарке.

В стационарах лечение проходят 242 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное или средней тяжести. 11 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 9 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечатся 878 заболевших.

За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 9 случаев заболевания внебольничными пневмониями. Все заболевшие госпитализированы. Выписаны с выздоровлением за сутки 6 человек.

В тринадцати лабораториях Ямала провели 67 244 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 1 424 теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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