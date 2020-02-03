Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 27 января по 2 февраля 2020

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» в начале каждой недели мы традиционно подводим итоги минувших семи дней. Дайджест основных новостей арктического региона - для тех, кто хочет быть в курсе главных событий округа. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. Самой обсуждаемой новостью минувшей недели стал коронавирус, который добрался до Тюменской области. Ямальцам, как и жителям соседнего региона, советуют во время активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций обратить внимание на меры предосторожности. С учётом того, что «бациллы» заразны и передаются воздушно-капельным путём, необходимо предотвратить заражение себя и обезопасить окружающих. Специалисты дают ряд рекомендаций.

2. Ямальские ветеринары локализовали вспышку бешенства оленей в Тазовском районе. Источником инфекции оказались дикие песцы. Всего погибло 12 голов, для стада в почти 2000 голов это не критично, на каслание и жизнедеятельность оленеводов это не повлияло. Трупы павших животных сожжены. Остальных животных специалисты осмотрели. Падёж прекратился. На территории совхоза ввели карантин.

Ветеринары локализовали вспышку бешенства оленей в Тазовском районе Фото: yanao.ru

3. На Ямале запретят высаживать детей-безбилетников из автобусов. Для этого разработают законопроект. Как пояснил депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов, необходимо максимально обезопасить детей от таких инцидентов, особенно в осенне-зимний период.

4. В Татьянин день или Всемирный день студентов губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов порадовал ребят, получающих профессию, новостью о повышенных стипендиях. Студенты-отличники смело могут подавать документы на губернаторскую стипендию, которую увеличили в 10 раз.

5. На Ямале на треть снизили цены на вертолётные перевозки. Речь идет о четырёх маршрутах. Так, стоимость перелёта из Сеяхи до Яр-Сале с 1 февраля составит 5100 рублей, добраться из Салехарда до Мыса Каменного можно за 6200 рублей, из Салехарда в Новый порт – за 5600 рублей, а рейс Салехард – Сеяха обойдется в 7200 рублей.

6. Ямал выбрал лучший логотип к празднованию 90-летия округа. Работа, победившая в конкурсе, представлена в виде мамонта, образующего юбилейную дату с декором в виде оленьих рогов. Победивший логотип станет символом предстоящего торжества и будет использоваться на сувенирной продукции, одежде, фасадах зданий, баннерах, визитках, веб-сайтах.

Ямал выбрал лучший логотип к празднованию 90-летия со дня образования округа Фото: lbt.yanao.ru

7. Аферисты обвинили пенсионерку из ЯНАО в мошенничестве и лишили двух миллионов. Звонившие представились сотрудниками прокуратуры и сообщили северянке, что она признана потерпевшей по уголовному делу о приобретении опасного для здоровья средства для похудения и ей полагается соответствующая выплата.

Под различными предлогами просили переводить им деньги. После нескольких таких переводов немолодой женщине сообщили, что теперь она проходит по семи статьям уголовного кодекса за мошенничество. Они убедили ее, что для решения проблемы необходимо снова перевести крупную сумму на указанный ими счет. В результате женщина отдала неизвестным более двух миллионов рублей.

8. В Ямальском районе судят местного жителя за случайное убийство. Невероятное стечение обстоятельств обернулось трагедией. Мужчина простелил стенку чума и попал в мужчину на улице, который пришел за помощью. От полученного ранения он скончался по пути в медицинское учреждение поселка Сабетта.

В Лабытнанги Мотосообщество предлагает установить скульптуру «Байкеры» Фото: lbt.yanao.ru

9. В Лабытнанги байкеры предлагают установить скульптуру, посвященную себе. Это круговая композиция с центром в виде карты мира. Сама скульптура представляет собой две фигуры байкеров на мотоциклах. По краю композиции сделаны выступы из серого гранита, ограничивающие места для парковки байков. Девиз скульптуры – стремление вперед, поиск новых мест.

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