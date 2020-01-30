2020-01-30T16:15:44+03:00
Общество

Ветеринары локализовали вспышку бешенства оленей в Тазовском районе

Всего погибло 12 голов
Анна Полякова
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Ветеринары локализовали вспышку бешенства оленей в Тазовском районе Фото: yanao.ruВетеринары локализовали вспышку бешенства оленей в Тазовском районе Фото: yanao.ru
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В Тазовском районе ЯНАО локализовала вспышку бешенства на территории выпаса домашних северных оленей. Животные принадлежат бригаде №4 МУП «Совхоз Антипаютинский». Всего погибло 12 голов, для стада в почти 2000 голов это не критично, на каслание и жизнедеятельность оленеводов это не повлияло.

Служба ветеринарии отреагировала оперативно и установила, что источником инфекции послужили дикие песцы, которые контактировали со стадом домашними оленями.

Как рассказал главный ветврач ЯНАО Евгений Попов, трупы павших животных сожжены. Остальных животных специалисты осмотрели: 897 голов совхоза, и 878 голов, принадлежащих пастухам предприятия. Падёж прекратился. На сегодняшний день им ничего не угрожает. Других случаев на территории округа не зафиксировано.

Ситуация находится под полным контролем государственной ветслужбы ЯНАО. На территории совхоза ввели карантин. На территории выпаса оленей запрещается ввоз и вывоз всех видов животных, включая диких плотоядных животных, обмен и продажа оленей в другие оленеводческие хозяйства, стада, отлов диких животных, сообщает правительство ЯНАО.

Возможность реализации продукции северного оленеводства от больных и подозрительных животных бешенством полностью исключена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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