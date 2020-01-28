Ямал выбрал лучший логотип к празднованию 90-летия округа

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:37:32+03:00

Ямал выбрал лучший логотип к празднованию 90-летия со дня образования округа Фото: lbt.yanao.ru

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На Ямале подвели итоги конкурса на лучший логотип и фирменный стиль празднования 90-летия со дня образования автономного округа. Конкурсная комиссия оценила 327 работ. Учитывалось соответствие требованиям: яркости, лаконичности, простоты образов, отражения уникальных особенностей и специфики арктического региона.

В результате лучшим признан логотип Андрея Блинова из Москвы. С 1993 года он занимается дизайном, работает в газете «Культура», сообщает пресс-служба главы региона.

Работа победителя представлена в виде мамонта, образующего юбилейную дату с декором в виде оленьих рогов. Победивший логотип станет символом предстоящего торжества и будет использоваться на сувенирной продукции, одежде, фасадах зданий, баннерах, визитках, веб-сайтах.

В конкурсе, который проводил в минувшем декабре департамент внешних связей, приняли участие 64 дизайнера со всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU