2020-01-27T09:05:42+03:00
Происшествия

На Ямале тундровик случайно прострелил стенку чума и убил человека на улице

Мужчина пришел за помощью к кочевнику и погиб от его рук
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале тундровик случайно прострелил стенку чума и убил человека на улице Фото: СУ СКР по ЯНАОНа Ямале тундровик случайно прострелил стенку чума и убил человека на улице Фото: СУ СКР по ЯНАО
Изменить размер текста:

В Ямальском районе судят местного жителя за случайное убийство. Невероятное стечение обстоятельств обернулось трагедией.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, вечером 10 июня 2019 года трое сотрудников ООО «УТТ и СТ Бурсервис» на «Трэколе» отправились с рабочего участка на базу, находившуюся в 25 км северо-западнее от поселка Сабетта. Ехали по растаявшему автозимнику, вездеход на половине пути провалился в ручей, и мужчинам пришлось обратиться за помощью к местному жителю, чьи чумы рядом с местом их вынужденной остановки.

Мужчины сообщили на базу о происшествии и ждали на улице помощи. В это время 30-летний тундровик зашел в чум, чтобы взять ружье и отогнать свору собак. Доставая заряженное ружье без защитной скобы на спусковом крючке, которое хранилось на полу под листом пенопласта, зацепился курком за пенопласт. Произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы. Дробь пробила стенку жилища и попала в грудь мужчине, находившемуся на улице в пяти метрах от чума. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался по пути в медицинское учреждение поселка Сабетта.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В экопункте Нового Уренгоя собрали рекордное количество пластика и макулатуры
В Пуровском районе продлили приём заявок на конкурс бюджетных инициатив
«Ёлка заботы» подарила мальчику из Нового Уренгоя дельфинотерапию
Вахтовик на Ямале отправил интимное видео бывшей возлюбленной ее начальнику
В Надыме после вмешательства прокуратуры в магазинах снизили цены
На Ямале тундровик случайно прострелил стенку чума и убил человека на улице
Три ямальских зимника работают в штатном режиме
Пуровские подростки увековечат память о героях-земляках
В Ноябрьске решают судьбу старого общежития
Ямал месяц будет чествовать защитников Отечества
Шесть человек получили травмы в авариях на Ямале в выходные
«Ёлка желаний»: мечта ямальского школьника о «Ералаше» сбылась
Погода на Ямале 27 января: ожидается похолодание и снегопады
В Надыме активно убирают снег с основных городских автомагистралей
В Лабытнанги 2020 год объявлен Годом архивов
На Ямале огнеборцы ликвидировали последствия нескольких ДТП
Погода на Ямале 26 января: температура упадёт ниже -20 градусов
Уровень собираемости взносов на капремонт на Ямале в 2019 году составил 108%