27 Янв. 2020 2020-01-27T09:05:42+03:00

На Ямале тундровик случайно прострелил стенку чума и убил человека на улице Фото: СУ СКР по ЯНАО

Мужчина пришел за помощью к кочевнику и погиб от его рук

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В Ямальском районе судят местного жителя за случайное убийство. Невероятное стечение обстоятельств обернулось трагедией.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, вечером 10 июня 2019 года трое сотрудников ООО «УТТ и СТ Бурсервис» на «Трэколе» отправились с рабочего участка на базу, находившуюся в 25 км северо-западнее от поселка Сабетта. Ехали по растаявшему автозимнику, вездеход на половине пути провалился в ручей, и мужчинам пришлось обратиться за помощью к местному жителю, чьи чумы рядом с местом их вынужденной остановки.

Мужчины сообщили на базу о происшествии и ждали на улице помощи. В это время 30-летний тундровик зашел в чум, чтобы взять ружье и отогнать свору собак. Доставая заряженное ружье без защитной скобы на спусковом крючке, которое хранилось на полу под листом пенопласта, зацепился курком за пенопласт. Произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы. Дробь пробила стенку жилища и попала в грудь мужчине, находившемуся на улице в пяти метрах от чума. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался по пути в медицинское учреждение поселка Сабетта.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU