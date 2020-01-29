2020-01-29T14:57:04+03:00
Общество

Губернатор Ямала повысил стипендии студентам-отличникам в 10 раз

Документы на именные выплаты будут рассматривать профильные департаменты
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Ямала повысил стипендии отличникам–студентам в 10 раз. Фото со страницы Дмитрия Артюхова во "ВКонтакте"Губернатор Ямала повысил стипендии отличникам–студентам в 10 раз. Фото со страницы Дмитрия Артюхова во "ВКонтакте"
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В Татьянин день или Всемирный день студентов губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов порадовал ребят, получающих профессию, новостью о повышенных стипендиях.

Студенты-отличники смело могут подавать документы на губернаторскую стипендию, которую увеличили в 10 раз.

- На Ямале наши ребята получают хорошее среднее специальное образование, учатся в лучших вузах по всей России. Самых активных и талантливых из них дополнительно поддержим: принял решение увеличить в 10 раз губернаторскую стипендию для студентов вузов, теперь она будет 10 тысяч рублей. На неё могут претендовать отличники и участники научно-исследовательских работ, начиная со второго курса, - написал на своей странице во «ВКонтакте» Дмитрий Артюхов 25 января.

Студенты, претендующие на губернаторские стипендии, должны быть отличниками и исследователями. Фото со страницы Дмитрия Артюхова во "ВКонтакте"

Студенты, претендующие на губернаторские стипендии, должны быть отличниками и исследователями. Фото со страницы Дмитрия Артюхова во "ВКонтакте"

Корреспонденту «Комсомольской правды – Ямала» в департаменте образования Ямала эту информацию подтвердили.

- Уже с 24 января 2020 года постановлением Дмитрия Артюхова для студентов вузов Российской Федерации и организаций среднего профессионального образования ежемесячная именная стипендия губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа с одной тысячи рублей увеличена до 10 тысяч рублей, - сообщила представитель департамента Татьяна Архипова.

Право на губернаторскую стипендию имеют студенты-отличники, начиная со 2 курса высшего или профессионального учебного заведения, принимающие активное участие в жизни колледжа или ВУЗа, и, обязательно, быть зарегистрированными на Ямале.

К примеру, студент-отличник, прописанный на Ямале и получающий образование в Тюмени, может подать документы на губернаторскую стипендию.

На выплаты в 10 тысяч рублей могут рассчитывать и «хорошисты», но при этом они должны быть представителями коренных малочисленных народов Севера, которые проводят научно-исследовательские работы и имеют достижения в интеллектуальной и творческой направленности.

На именную стипендию могут рассчитывать студенты из числа КМНС. Фото со страницы Дмитрия Артюхова во "ВКонтакте"

На именную стипендию могут рассчитывать студенты из числа КМНС. Фото со страницы Дмитрия Артюхова во "ВКонтакте"

Отбор претендентов на назначение именной стипендии губернатора ЯНАО проводят органы исполнительной власти автономного округа по квотам.

Так ямальцам, получающим высшее или среднее профессиональное образование по направлению «образование», следует обращаться с документами в департамент образования округа. Студентам, которые выбрали в профессию «культуру» – в департамент культуры, «экология и природопользование» – департамент природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса «здоровье» - департамент здравоохранения, «строительство и архитектура» - департамент строительства и жилищной политики.

Подать документы на губернаторские выплаты ямальские студенты могут дважды в год: в феврале и июле. Выплаты будут предоставляться ежемесячно через департамент, отвечающий за направление обучения.

Добавим, что отбор кандидатов на назначение именной стипендии для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера в автономном округе будет осуществляться департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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