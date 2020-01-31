В Лабытнанги Мотосообщество предлагает установить скульптуру «Байкеры»

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:32:42+03:00

Это круговая композиция с центром в виде карты мира

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«Мотосообщество города Лабытнанги» предложило дизайн-проект обустройства тематической площадки около спортивного комплекса «Олимп» на площади В. Нака.

- Сообщество принимает активное участие в жизни города, включая организацию патриотических акций. Байкерам хотелось бы тематически оформить место, где можно было бы проводить встречи, откуда давать своим акциям яркий старт, сообщили в администрации города.

«Мотосообщество» предлагает расположить здесь скульптурно-архитектурную композицию «Байкеры». Это круговая композиция с центром в виде карты мира. Девиз скульптуры – стремление вперед, поиск новых мест. Карта символизирует точку отсчета, начало пути.

Сама скульптура представляет собой две фигуры байкеров на мотоциклах. По краю композиции сделаны выступы из серого гранита, ограничивающие места для парковки байков. Материал исполнения – серый гранит, шлифованный бетон, бронза (литье).

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ИСТОЧНИК KP.RU