На Ямале запретят высаживать детей-безбилетников из автобусов

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:12:00+03:00

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На Ямале планируют разработать законопроект, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта. Жители региона зачастую жалуются на то, что водители и кондуктора высаживают из автобусов их детей, не сумевших оплатить проезд.

Недавно в Салехарде на маршруте 1А водитель выгнал из салона ребенка на середине пути, отказавшись ехать до конечной остановки, сообщили в администрации ямальской столицы. Причем причины неуплаты бывают разные, вплоть до потери денег и забывчивости самих родителей.

Между тем, в подробности этих житейских историй шоферы углубляться не желают — они просто выпроваживают «зайцев» из автобуса, и оказавшийся на какой-нибудь промежуточной станции школьник вынужден идти домой пешком. Варианты решения проблемы будут искать на уровне Заксобрания ЯНАО.

- Мы живем в условиях Крайнего Севера. Необходимо максимально обезопасить детей от таких инцидентов, особенно в осенне-зимний период. На сегодняшний день такие документы приняты лишь в нескольких субъектах, и наш округ, к сожалению, пока не входит в их число, — пояснил депутат Законодательного собрания ЯНАО Алексей Денисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU