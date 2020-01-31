2020-01-31T15:11:27+03:00
Общество

На Ямале на треть снизили цены на вертолётные перевозки

Речь идет о четырёх маршрутах
Анна Полякова
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На Ямале стартовали продажи билетов на вертолёты по сниженным ценам Фото: yanao.ruНа Ямале стартовали продажи билетов на вертолёты по сниженным ценам Фото: yanao.ru
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Стоимость вертолётных перевозок на Ямале с 1 февраля снижена на 30%. Речь идет о четырёх направлениях.

Так, стоимость перелёта из Сеяхи до Яр-Сале с 1 февраля составит 5100 рублей, добраться из Салехарда до Мыса Каменного можно за 6200 рублей, из Салехарда в Новый порт – за 5600 рублей, а рейс Салехард – Сеяха обойдется в 7200 рублей.

Как сообщил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, жители уже могут приобрести билеты на вертолёт по четырём направлениям на 30% дешевле. Цена билетов в обратном направлении такая же.

Напомним, в 2019 году к главе региона Дмитрию Артюхову обратились жители Ямальского района, которые попросили снизить стоимость вертолетных перевозок. Губернатор дал поручение проработать вопрос департаменту транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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