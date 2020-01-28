2020-01-28T11:31:11+03:00
Происшествия

Аферисты обвинили пенсионерку из ЯНАО в мошенничестве и лишили двух миллионов

Звонившие представлялись сотрудниками прокуратуры
Анна Полякова
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Аферисты обвинили пенсионерку из ЯНАО в мошенничестве и лишили двух миллионов Фото: pixabay.comАферисты обвинили пенсионерку из ЯНАО в мошенничестве и лишили двух миллионов Фото: pixabay.com
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Жительница Салехарда отдала мошенникам два миллиона рублей. Аферисты мастерски запутали пенсионерку. 60-летняя северянка в течение месяца переводила им крупные суммы. В полицию она обратилась только 23 января 2020.

Выяснилось, что еще в сентябре 2019 года ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей прокуратуры. По телефону она сообщила северянке, что пенсионерка признана потерпевшей по уголовному делу и ей полагается соответствующая выплата. Звонившая пояснила, что это связано с приобретением опасного для здоровья средства для похудения.

После этого пенсионерка стала общаться с мнимыми сотрудниками прокуратуры, которые под различными предлогами просили переводить им деньги. После нескольких таких переводов немолодой женщине сообщили, что теперь она проходит по семи статьям уголовного кодекса за мошенничество.

Жительнице Салехарда, по словам звонивших, нужно ждать вызова в г. Екатеринбург для участия в расследовании. Женщина не на шутку испугалась и снова связалась с аферистами. Они убедили ее, что для решения проблемы необходимо снова перевести крупную сумму на указанный ими счет. В результате женщина отдала неизвестным более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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